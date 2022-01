Toys erotici online: il mercato del piacere non conosce la crisi

Il settore erotico rappresenta nell'ambito delle vendite un fatturato che sfiora i 23 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il mercato online sta attuando dei cambiamenti significativi per attirare nuovi clienti. Come ogni mercato, quello del piacere e dei giocattoli sessuali si è adattato ai tempi dell'emergenza sanitaria e sono emersi nuovi modi di vendere, comunicare e consumare. La possibilità di poter avere tutto a portata di click, ha sicuramente influito sulla vita di tutti ed il settore dei toys erotici con l'abbattimento di diversi tabù, è cresciuto in modo esponenziale. Il semplice fatto di non doversi recare fisicamente in un sexy shop, magari per vergogna o perché si abita in un piccolo centro abitato ha influito positivamente nella scelta dell'acquisto online. Lungi dall'essere un'invenzione del mondo moderno, l'uomo ha fin dai tempi antichi accompagnato le sue passioni erotiche con vari giocattoli.

Perché i giocattoli sessuali sono così richiesti sia dalle donne che dagli uomini?

I giocattoli sessuali sono oggetti destinati al piacere sessuale, che possono assumere forme diverse ed essere realizzati con vari materiali. Per le donne, i giocattoli sessuali sono più spesso a forma di fallo, consentendo la penetrazione. Ci sono anche giocattoli sessuali destinati solo al piacere del clitoride. Per gli uomini, possono essere penetranti o penetrabili come la vagina finta, un masturbatore morbido e flessibile dal design realistico.

Quali giocattoli sessuali amano le donne?

I giocattoli sessuali per le donne sono disponibili in diverse forme e materiali. Sebbene siano spesso realizzati con materiali flessibili come silicone o lattice, è possibile trovare sex toys più rigidi, prodotti in acciaio inossidabile, vetro o legno. Alcuni sex toy consentono la penetrazione, oltre che la stimolazione del clitoride, mentre altri offrono la doppia penetrazione, sia vaginale che anale e talvolta sono associati anche ad un "mignolo" per il clitoride. Le palline di geisha sono anche giocattoli sessuali: una volta inserite nella vagina, le loro rotazioni aiutano a tonificare il perineo e ad aumentare il piacere durante l'orgasmo.

Quali sono i giocattoli sessuali maschili più richiesti?

I giocattoli sessuali per uomini sono meno conosciuti dei giocattoli sessuali per le donne. Gli uomini hanno la possibilità di scegliere tra diversi modi di sbizzarrirsi sessualmente: possono optare per giocattoli sessuali che offrono la sensazione di penetrare la vagina o la bocca di una donna. Alcuni giocattoli maschili più recenti possono inoltre produrre movimenti di suzione e talvolta sembrare bambole gonfiabili, con glutei e seni femminili. Gli uomini possono anche optare per giocattoli sessuali che offrono stimolazione anale, come il plug o semplicemente un giocattolo sessuale a forma di fallo.