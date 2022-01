Si trova a Vence uno dei quattro alberi più belli di Francia (Foto)

Uno fra i quattro alberi più belli di Francia si trova nel Dipartimento delle Alpi Marittime, a Vence.

Lo ha decretato l’edizione 2021 del concorso “L'arbre de l'année” curato dalla rivista Terre Sauvage e l'Ufficio Nazionale delle Foreste che premiano, ogni anno, gli alberi più belli del patrimonio francese.

Châtaignier di Celles-sur-Belle



In lizza, fra i 220 concorrenti, vi era pure il magnifico frassino che si trova all’ingresso del centro storico di Vence: da 484 anni osserva la vita della cittadina dell’arrière pays in uno dei luoghi più fotografati dai turisti.

Chêne chapelle millénaire di Allouville-Bellefosse



Il Frêne di Vence si è aggiudicato il premio “Cour de Coeur”. Gli altro tre premiati sono:

Premio della giuria il Châtaignier di Celles-sur-Belle (Nouvelle Aquitaine)

Premio d’onore il Chêne chapelle millénaire di Allouville-Bellefosse (Haute Normandie)

Premio del pubblico il Châtaignier di Celle-Saint-Cloud (Ile de France)





Châtaignier di Celle-Saint-Cloud



Il Frêne di Vence nel 2018, nonostante fosse pluricentenario, ha rischiato di essere abbattuto: malato e in cattivo stato, col tronco cavo, era stato sottoposto all’esame di un esperto, fu la mobilitazione degli abitanti a salvarlo.

Secondo la tradizione, il maestoso albero posto di fronte al Musée de Vence-Fondation Emile Hugues sarebbe stato piantato dalle mani di Francesco I nel 1538, mentre si trovava nella regione con la sua corte e su invito di papa Paolo VI, per firmare con l'imperatore Carlo V la tregua di Nizza. Il leggendario albero di Vence ha fatto ombra a molti visitatori e ha ispirato artisti famosi come il pittore Chaïm Soutine.

Ora il premio di un così prestigioso concorso rende giustizia a lui e merito a quanti lo salvarono da essere abbattuto.