Lo spettacolo Irish Celtic è stato riprogrammato al 12 febbraio a Cannes

Lo spettacolo IRISH CELTIC - LE CHEMIN DES LEGENDES, inizialmente previsto per il 31 dicembre e il 1 gennaio 2022 presso il Palais des Festivals - Grand Auditorium si svolgerà Sabato 12 febbraio 2022 alle 14:00 e alle 20:30

Questo è il primo appuntamento a Cannes del loro nuovo tour in Francia.

I biglietti per il 31 dicembre alle 20:30 sono validi per lo spettacolo di sabato 12 febbraio alle 20:30. I biglietti per il 1 gennaio alle 16 sono validi per lo spettacolo di sabato 12 febbraio alle 14 Le persone che desiderano cambiare sessione possono farlo: via e-mail alla biglietteria del Palais des Festivals billetterie@palaisdesfestivals.com -dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 17:00. presso le biglietterie dell'Ufficio del Turismo del Palais des Festivals - aperte tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00.

Per qualsiasi informazione: 04 92 98 62 77