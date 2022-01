Ligue 1: il Nizza vince e si conferma al secondo posto. Sconfitta per il Monaco

Il Nizza si presenta nel migliore dei modi al primo snodo importante della propria stagione, quello degli ottavi di finale di Coppa di Francia: in una gara secca i rossoneri si giocheranno col Paris Saint Germain l’accesso ai quarti di finale.

I rossoneri conservano, infatti, in solitaria il secondo posto in classifica andando a vincere, anche in modo convincente, a Metz. Al terzo posto il Marsiglia che ha vinto, fuori casa, contro l’ambizioso Lens.

Il Montpellier fa suo il derby del Mediterraneo con il Monaco, mentre dell'incontro di ieri sera il Paris Saint Germain ha affondato il Reims grazie anche a due reti di Verratti.

Si allunga, intanto, la classifica per quanto concerne le posizioni di testa: il Rennes perde il confronto con il Clermont e il Lille, dopo una serie di gare utili, alza bandiera bianca ad opera del Brest.

Pure lo Strasburgo non va a punti con il modesto Bordeaux che vince una gara dopo tre sconfitte consecutive.

Risultato: la classifica si allunga e alle spalle del Marsiglia si sta facendo il vuoto.

In fondo alla classifica il Saint Etienne, sempre più ultimo, perde il derby contro il Lione ed anche il Lorient è costretto a soccombere ad opera del Nantes. Perde pure il Troyes ad opera dell’Angers.

Ora il campionato va in vacanza, è il momento degli ottavi di finale di Coppa di Francia, il torneo che schiude al vincitore l’accesso all’Europa League.

Il sorteggio non è stato fortunato per le due formazioni della Costa Azzurra: il Monaco viaggerà alla volta di Lens e il Nizza sarà di scena al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain.

In programma

FC Versailles 78 (N2) - Tolosa FC (L2)

Bergerac Périgord FC (N2) - AS Saint-Etienne

Olympic Marsiglia - Montpellier HSC

Parigi SG - OGC Nizza

AS Nancy-Lorraine (L2) - Amiens SC (L2)

RC Lens - AS Monaco

Reims Stadium - SC Bastia (L2)

FC Nantes - Stade Brestois 29

Mercoledì 26 gennaio si recupererà, inoltre la gara della prima giornata di ritorno tra Angers e Saint Etienne.