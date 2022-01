Attenzione a quel radar sull’autostrada…è il “campione di Francia”

Non ci sono solo le classifiche dei tornei sportivi, anche i “radar” che inquadrano quanti superano i limiti di velocità sono in competizione tra loro.

In Francia il Paris Saint Germain fra gli autovelox si trova sulla A8 , l’autostrada che unisce Ventimiglia con Nizza, Cannes e Marsiglia.

Lo “scudetto” se lo è aggiudicato, per il secondo anno consecutivo, quello che si trova, nella direzione Nizza – Cannes, poco prima dell’uscita numero 48 “Cagnes-sur-Mer”.

Già in testa nel 2018, l’autovelox nel 2019 ha migliorato la propria performance ed è scattato 205.510 volte, vale a dire 563 volte ogni giorno, 23 volte ogni ora.

Non si tratta dell’unico radar “produttivo” su quel tratto autostradale: anche quello che si trova nei pressi nell’innesto di Menton, sempre in direzione Nizza, ha delle ottime performance…