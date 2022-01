Carnevale di Nizza, come prenotare on line i biglietti d’ingresso

Dall'11 al 27 febbraio, Nizza ospita la 137esima edizione del carnevale: 17 carri addobbati e animati sul tema "Roi des animaux" sfileranno al ritmo di compagnie di street art e gruppi musicali di varia provenienza.

Questo il programma che, a causa della pandemia, potrebbe in ogni caso subire modifiche.

Cerimonia di apertura

Venerdì 11 febbraio 2022 ore 18,30 Place Masséna

Corsi carnevaleschi illuminati

Sabato 12 febbraio 2022 ore 20,30

Martedì 15 febbraio 2022 ore 20,30

Sabato 19 febbraio 2022 ore 20,30

Martedì 22 febbraio 2022 ore 20,30

Sabato 26 febbraio 2022 ore 20,30



Parada Nissarda

Domenica 20 febbraio 2022 ore 14,30



Battaglie dei fiori

Domenica 13 febbraio 2022 ore 14,30

Mercoledì 16 febbraio 2022 ore 14,30

Sabato 19 febbraio 2022 ore 14,30

Mercoledì 23 febbraio 2022 ore 14,30

Sabato 26 febbraio 2022 ore 14,30



Cerimonia di chiusura

Domenica 27 febbraio 2022 ore 18





A causa della pandemia e per rispettare le norme sanitarie, sono state apportate modifiche alla tradizionale impostazione così da garantire la sicurezza di tutti. Gli spettatori potranno assistere alle sfilate dalle tribune in posti numerati.

Per prenotare il proprio posto al carnevale ed alla battaglia dei fiori occorre accedere al sito nicecarnaval.com



Le regole

Anche i bambini sotto i 6 anni di età devono occupare un posto e avere un biglietto (anche se gratuito). Basta selezionare la tariffa "gratis 0-5 anni" al momento della prenotazione.

Aree pedonali: dal 16 febbraio, e in conformità con gli annunci del governo sulla graduale revoca delle restrizioni sanitarie, saranno aperte aree pedonali su Masséna, Verdun e Promenade.

Persona a mobilità ridotta (titolari di una carta di invalidità con tariffa pari o superiore all'80% e suo accompagnatore): la prenotazione viene effettuata direttamente via email all’indirizzo carnaval.reservation@ville-nice.fr



Sono severamente vietati

I travestimenti che creano confusione, di carattere religioso, militare o offensivo;

Oggetti contundenti, taglienti o appuntiti;

Armi finte;

Fuochi d'artificio, petardi, Bengala;

Contenitori di vetro o metallo, contenitori di plastica con tappi;

Caschi da motociclista;

Bombole metalliche e spray;

Valigie, borse della spesa e altre borse e bagagli.



I biglietti possono essere acquistati anche in loco presso la biglietteria sulla Promenade du Paillon aperta tutti i giorni dal 31 gennaio (tranne il 6 febbraio) dalle 10 alle 18 e fino a 30 minuti dopo l'inizio degli eventi serali.