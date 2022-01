Carta Insieme Più Conad Card: un mondo di vantaggi e convenienza

Con Carta Insieme Più Conad Card più valore alla tua spesa: tante iniziative, sconti e offerte promozionali su tantissimi prodotti.

Fino al 28 febbraio sottoscrivendo Carta Insieme Più Conad i clienti riceveranno 40€ in buoni spesa.

Conad dà ancora più valore alla spesa delle famiglie italiane con Carta Insieme Più Conad Card, la carta che offre tutti i vantaggi della Carta Insieme, ma con in più la possibilità di usarla come carta di pagamento. Conveniente, comoda e sicura, la Carta infatti permette ai sottoscrittori di utilizzarla per effettuare gli acquisti presso tutti i punti di vendita Conad abilitati in Liguria e non solo, e di pagare comodamente il 10 del mese successivo, senza costi di attivazione né canone annuo, nei limiti del massimale settimanale fissato dall’Istituto Bancario. La carta è gratuita per i correntisti di banche convenzionate. Inoltre, in caso di furto, smarrimento o deterioramento della carta non è previsto nessun costo di riemissione.

Ma le buone notizie non finiscono qui! Bollini doppi per chi paga la spesa con Conad Card nel periodo delle collezioni a bollino, infatti, i clienti che pagheranno con Carta Insieme Più riceveranno Bollini Doppi su tutte le collection e raccolte. Ma non solo. Con l’iniziativa Più Valore i Clienti che pagheranno la spesa con Carta Insieme Più Conad Card e raggiungeranno i traguardi mensili, dal 3 del mese successivo potranno ricevere fino a un massimo di 3 buoni da utilizzare per i propri acquisti. Un mondo di vantaggi e convenienza a cui si aggiungono numerose offerte dedicate sui tanti prodotti esclusivi nel volantino miPREMIO.

Inoltre, fino al 28 febbraio, sottoscrivendo Carta Insieme Più Conad i clienti otterranno 5 buoni da 8 euro ciascuno utilizzabile su una spesa minima di 40 euro pagata con Carta Insieme Più Conad Card. Ottenere i buoni è molto semplice! Dopo l’accettazione da parte del proprio istituto di credito, i clienti riceveranno la carta presso il proprio domicilio. Per ricevere i buoni basterà attivare la Carta presso i punti vendita Conad entro il 30 aprile 2022!

Con queste iniziative Conad Nord Ovest vuole ribadire la propria vicinanza ai clienti e dare il proprio sostegno per tutelare il potere di acquisto delle persone incrementando le occasioni di convenienza per le famiglie.