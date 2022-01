Il personal trainer David Nevrkla presenta 'Beauty Fit Workout', l'allenamento per il target femminile

David Elite Top Training è il brand che contraddistingue nell'ambiente fitness, Davide Nevrkla, esperto fitness, personal trainer, autore di libri fitness e di una rubrica mensile sul famoso magazine For Men e Testimonial fitness internazionale. Il suo nome è sinonimo di garanzia nel settore del personal training della nostra provincia. Un curriculum di tutto rispetto e tanta passione per il proprio lavoro lo hanno portato a creare ultimamente il “Beauty Fit Workout” un allenamento dedicato esclusivamente al target femminile. Un training che scolpisce i muscoli rendendoli tonici e definiti con linee sinuose e soprattutto non ama i volumi muscolari esagerati nelle gambe, fianchi e glutei.



“La maggior parte delle donne che frequentano palestre e studi personal – ha spiegato Davide - chiedono quasi sempre la stessa cosa: fisico asciutto e tonico ma assolutamente senza veder aumentare la massa muscolare nella parte inferiore del loro corpo. Da questa specifica esigenza e richiesta è nato il “Beauty Fit Workout”, caratterizzato da tecniche ed esercizi diversi da quelli che spesso vengono suggeriti nei centri fitness e strutturato in maniera tale da aiutare la clientela femminile a raggiungere l'obiettivo di un fisico snello, armonioso e femminile soprattutto in quelle donne che soffrono di eccessiva ritenzione idrica e che hanno predisposizione ad acquisire centimetri di troppo in certe zone del corpo”.

Il personal trainer David ha svolto dei master con il famoso trainer Justin Gelband, conosciuto per essere il trainer di riferimento delle modelle di Victoria Secrets con il quale si è potuto confrontare e imparare piccoli segreti che stanno dietro alla preparazione atletica delle modelle più famose del mondo della moda.

Il “Beauty Fit Workout” viene eseguito durante le sessioni di gruppo a numero chiuso che David offre alla sua clientela femminile e per chi desidera richiedere dei personal training individuali.

