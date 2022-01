Gli Scorpions in concerto a Nizza, un evento imperdibile!

Vere icone della scena rock internazionale, gli Scorpions si esibiranno in concerto il 28 giugno 2022 a Nizza al Palais Nikaïa: il loro nuovo album "Rock creder" uscirà il 25 febbraio e coinvolgerà i fans prima dell'inizio del tour mondiale.

La storia d'amore tra Scorpions e la Francia va avanti da molto tempo: successi come "Still loveing You", "Rock You Like A Hurricane" o "Wind of Change", fanno parte della vita quotidiana.

Gli Scorpions, in questi anni, non hanno certo riposato sugli allori: il quintetto di Hannover non ha mai dimenticato la Francia pubblicando regolarmente album (gli ultimi due hanno ottenuto il disco d'oro) e inserendola nelle loro tournée.

All'inizio del 2022 gli Scorpions pubblicheranno un nuovo album e torneranno nuovamente ad esibirsi in un tour che toccherà 7 località francesi : Tolosa, Lille, Nizza il 28 giugno, Amnéville, Clermont-Ferrand e Parigi.

Nella capitale suoneranno di nuovo all'Accor Arena, luogo che li vide esibirsi nel 1984.

Battezzato “Rock Believer” il nuovo tour ed anche il nuovo album non potevano avere un nome migliore.

Gli ultimi concerti che il gruppo ha tenuto in Francia risalgono a luglio 2019: dopo quasi 3 anni di assenza forzata, è giunto il momento di ricominciare e la musica degli Scorpions potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità.

Gli Scorpions nel Rock Believer Tour si esibiranno a Nizza martedì 28 giugno 2022 alle 20 al Palais Nikaïa che si trova in Boulevard du Mercantour 163.