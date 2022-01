"Lou Babazouk", due mostre in contemporanea nel Vieux Nice (Foto)

“Lou Babazouk" propone in contemporanea due mostre nelle sue due gallerie nel Vieux Nice.



Lou Babazouk – 8, rue de la Loge

Patricia Natale – 100 gueules sans gueules - Fino al 13 febbraio 2022



Patricia Natale è nata in Svizzera e vive a Nizza dall'età di 3 anni. Autodidatta, dipinge fin dall'infanzia. Espone dal 1997, dopo aver viaggiato nella regione e nei suoi dintorni, nonché a Parigi e in altre città francesi. La sua pittura si è evoluta nel corso degli anni, è moderna, tra figurativo e astrazione, a volte un po' onirica, significativamente ispirata e influenzata dai paesi in cui visse.

L'artista non cerca di essere nella pura realtà. L'immaginazione personale e l'interpretazione sono la sua energia pittorica. La tecnica è mista: l'artista ama il grande formato e gli affreschi murali. Per diversi anni, ha esposto più volte in Tunisia guadagnandone una notevole notorietà. Negli ultimi 3 anni, il suo campo d'azione si è ampliato da quando ha soggiornato nel 2016, 2017 e 2021 per diverse settimane in Cina, a Tucheng ed a Longzhou, con dozzine di artisti francesi. Nel 2018 espone allo Yantai Museum con artisti cinesi e coreani, poi a una conferenza a Whahei sugli scambi culturali grazie al mare.

La sua mostra "100 gueules sans gueules" è costituita da una serie di ritratti in inchiostro indiano e coloranti su carta che descrive le "bocche" dei passanti che hanno incrociato il suo cammino durante il periodo della pandemia.



Lou Babazouk 2 – 5, rue Benoît Bunico

Astrit Hizmaj - Fino al 13 febbraio 2022







Astrit Hizmah ha studiato alla Scuola di Belle Arti in Albania dal 1969 al 1973, poi a Digne les Bains in Francia nel 2009. Medaglia d'argento al concorso internazionale dell'Accademia delle Arti nel 2008 a Bruxelles, l'artista ha partecipato a numerose mostre in Albania, a Dignes les Bains ("Les Délices" nel 2010, "Art de Mai" nel 2011) o a Nizza (mostra e atelier nel Vieux Nice dal 2012 al 2014, " Art et vin " nel 2014).





La mostra presenta dipinti che ruotano attorno a paesaggi ed a viaggi. Le composizioni sono realizzate con pittura ad olio e, per la maggior parte, mescolano varie tecniche anche se all'artista piace dipingere con spatola e pennello. Lo stile artistico oscilla tra impressionismo ed espressionismo, da questo emerge la singolarità delle opere.