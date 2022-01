Per non dimenticare: cerimonia a Saint Isidore in occasione della Giornata della memoria (Foto)

C’erano la console italiana a Nizza Caterina Gioiella, la neo presidente del Comitato Italiani all’Estero, Elisabetta Castellano, la Consigliere Municipale di Nizza Laurence Navalesi e la presidente della sezione dell’Anpi, Laura Albanese, alla cerimonia che si è tenuta oggi davanti al Monument aux Morts di Nizza Saint Isidore in occasione della giornata della memoria.

La Garde Municipale ha sottolineato i momenti salienti di una cerimonia che guardava al futuro, verso le nuove generazioni, partendo dalle radici, dalla memoria, dal ricordo di un passato del quale occorre provare non solo vergogna, ma anche orgoglio per la capacità di resilienza e di reazione di chi ha saputo dire di no e, anche a prezzo della propria vita, ha combattuto per un futuro diverso e degno della vita umana.

Proprio per questo Patrizia Gallo, Presidente del Potager de la Fantasie, che ha organizzato la manifestazione alla quale hanno partecipato anche Christian Arione del comitato di quartiere e Ivette Arioli del Comitato dei festeggiamenti, ha voluto che fossero presenti i ragazzi delle scuole.

I giovani sono giunti accompagnati dal direttore Hervé Saccheri: una cerimonia con i due tricolori, francese ed italiano, tanto per sottolineare un impegno che la comune appartenenza alla Comunità Europea non può che rafforzare.

Sono state proposte alcune letture (Scarpette Rosse di Joyce Lussu e Se questo é un uomo di Primo levi) e cantata Nuit Brouillard di Jean Ferrât.



E’ stata rievocata la Petit histoire di Dante Gasperi il cui sacrificio è ricordato con l’iscrizione del nome nel Monument aux Morts.