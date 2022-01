Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"Odysée"

Dal 27 al 29 gennaio 2022 ore 20,30, il sabato anche ore 18

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Les professeurs en scène

Sabato 29 gennaio ore 20

Auditorium Hector Berlioz

"Cordes, Bois & Piano"

Avec Philippe AMBROSI-SANTAMARIA, piano, et Charles ARZOUNIAN, violoncelle puis Quintette à Vent avec Prisca ESKENAZI, flûte traversière ; Serge FERAL, hautbois ; Gilles SWIERC, clarinette ; Laurent VAN EENOD, basson et Philippe NEGREL, cor



Gringoire et la fille de Monsieur Seguin

Dal 28 al 30 gennaio 2022

Orel20,30 il venerdì e il sabato, ore 16 la domenica

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Les Casemates de la création - Exposition Raymond-Pierre

Fino al 30 gennaio 2022

À Casemate Comte

bd d’Aguillon.



Université des savoirs

Martedì 1° febbraio 2022 ore 18

Découverte de:

MYOUNG HO LEE

CHRISTIAN RENONCIAT

ROGAN BROWN

EWA KARPINSKA

SIMON BECK

BERNDNAUT SMILDE

Salle des Associations

Cours Massena



Les Casemates de la création - Exposition Nathalie Mauche et Pascal Papalia

Fino al 28 febbraio 2022

Casemate Comte

bd d’Aguillon.



CANNES

SPECTACLE UN VIVANT QUI PASSE

Dans le cadre des Théâtralies de Cannes

Giovedì 27 gennaio 2022 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE GRAND-PEUR ET MISÈRE DU IIIE REICH - LA FEMME JUIVE

Dans le cadre des Théâtralies de Cannes

Venerdì 28 gennaio 2022 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE Cirque

Compagnie SCoM - Coline Garcia

Sabato 29 gennaio 2022 ore 10,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE MUSIQUE RENAISSANCE ET BAROQUE

Sabato 29 gennaio 2022 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT UNE ŒUVRE, UNE HEURE - PROKOFIEV

Domenica 30 gennaio 2022 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONCERT THE RABEATS

Best of the Beatles

Domenica 30 gennaio 2022 ore 19

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE RAKUGO, HISTOIRES D’EN RIRE

Domenica 30 gennaio 2022 ore 16,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONFÉRENCE L’OR ET L’ART AU JAPON

Mercoledì 2 febbraio 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



EXPOSITION DE LA MAIN À L'HUMAIN, LES MARIONNETTES D'ARKETAL

Fino a domenica 13 marzo 2022

Horaire: De 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION CIAO ITALIA !

Fino a lunedì 21 marzo 2022

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

JANVIER À MARS :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

Urgence

Sabato 29 gennaio 2022 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



LEVENS

Vive le sport et ses petits secrets!

Sabato 29 gennaio 2022 ore 20,30

Auditorium "Joseph Raybaud"



Concert de Slava GUERCHOVITCH, piano

Domenica 30 gennaio 2022 ore 17

Auditorium Joseph Raybaud



MENTON

Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 27 gennaio 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 27 gennaio 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 27 gennaio 2022 ore 15

Venerdì 28 gennaio 2022 ore 15

Sabato 29 gennaio 2022 ore 15

Domenica 30 gennaio 2022 ore 15

Martedì 1° febbraio 2022 ore 15

Mercoledì 26gennaio 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 28 gennaio 2022 ore 10

Lunedì 31 gennaio 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 28 gennaio 2022 ore 10

Martedì 1° febbraio 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 31 gennaio 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 31 gennaio 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 1° febbraio gennaio 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Menton - théâtre jeune public : Méli Et Mélo

Giovedì 27 gennaio 2022 ore 15

|Salle Saint-Exupéry

8 Rue de la République 06500 Menton



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Foire d’attractions

Fino al 6 febbraio

Esplanade Francis Palmero

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 14,30 alle 20

Venerdì e sabato dalle 14,30 alle 22



MONACO

Il Turco in Italia

Giovedì 27 gennaio ore 20

"Il Turco in Italia" de Gioachino Rossini avec Cecilia Bartoli, José Maria Lo Monaco, Barry Banks, David Astorga, Ildar Abdrazakov, Nicola Alaimo, Giovanni Romeo, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et Les Musiciens du Prince-Monaco, sous la direction de Gianluca Capuano, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



24° Rally Monte-Carlo Storico

Da giovedì 27 gennaio a mercoledì 2 febbraio 2022, Principato di Monaco

24° Rally Monte-Carlo Storico, riservato alle vetture di un modello simile che ha già partecipato a un Rally Monte-Carlo fino alla 51° edizione di gennaio 1983

Principauté de Monaco



Viva lo sport...e i suoi piccoli segreti!

Giovedì 27, venerdì 28, sabato 29 alle 20.30 e domenica 30 gennaio 2022 alle 16.30, Théâtre des Muses

Viva lo sport...e i suoi piccoli segreti! " di e con Gérard Holtz

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Concerto sinfonico

Giovedì 27 gennaio 2022 alle 20,

Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Gábor Takács-Nagy con Fatma Saïd, soprano e Martin Helmchen, pianoforte. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concerto sinfonico

Domenica 30 gennaio 2022 alle 18

Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Martin Helmchen, pianoforte, Matthieu Petitjean, oboe, Marie-B. Barrière-Bilote, clarinetto, Arthur Menrath, fagotto e Andrea Cesari, corno. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Incontro con dedica

Lunedì 31 gennaio 2022 alle 18,

Incontro con dedica con Guy Boscagli sul suo libro "La devozione, chiave della filosofia orientale" a cura della Mediateca di Monaco

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Mia Hansen-Løve Master-Class

Lunedì 31 gennaio 2022, alle 18.30

Tutta l'Arte del Cinema - "Master-Class Mia Hansen-Løve", la regista Mia Hansen-Løve torna sui passaggi salienti che hanno dato corpo alla sua preziosa filmografia, a cura dell'Istituto Audiovisivo di Monaco e in collaborazione con la Fondazione Prince Pierre

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Aniki Bóbó

Martedì 1 febbraio 2022 alle 20

Tutta l'arte del Cinema - I Martedì del Cinema - proiezione del film "Aniki Bóbó" di Manoel de Oliveira (1942) a cura dell'Istituto Audiovisivo di Monaco

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Amici

Martedì 1 febbraio 2022 alle 20.30e

"Amici" di Amanda Sthers e David Foenkinos, con Kad Merad, Claudia Tagbo e Lionel Abelanski

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concerto Giovane Pubblico

Mercoledì 2 febbraio 2022 alle 15

Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo che incontra il giovane pubblico, con André Peyrègne, recitante, David Bismuth, pianoforte, Liza Kerob, violino e il Coro dei bambini dell'Accademia Rainier III. In programma: l'Infanzia di Mozart

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis I



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Queen Symphonic

Giovedì 27 gennaio 2022 ore 20

Acropolis - Auditorium Apollon

1 Esplanade Kennedy



L’avare

Venerdì 28 gennaio 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Billion Dollar Baby - Audrey Vernon

Sabato 29 gennaio 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Orchestre d’Harmonie de La Ville de Nice

Domenica 30 gennaio 2022 ore 15,30

Basilique Notre-Dame

Av Jean Médecin



2011-2021 - 10 Vagues, Bruno Bébert

Fino al 31 gennaio 2022

Promenade des Anglais (sous la pergola, face à l'hôtel Negresco)



Championnat de France de League of Legends

Dal 2 febbraio 2022 al 3 febbraio 2022 ore 17,30

Acropolis - Auditorium Apollon

1 Esplanade Kennedy



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino a l7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Jacques Renoir. Matières à paysages

Fino al 20 febbraio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Troisième édition du Festival photographique « Déclics niçois »

Fino al 2 marzo 2022

Parc Phoenix

Conférences, expositions, concours, ateliers et stage permettront au public de découvre cette univers photographique en admirant les œuvres mais également en pratiquant.

troisieme-edition-du-festival-photographique-declics-nicois

405 Promenade des Anglais



Divines collections. L’art sacré du comté de Nice

Fino al 21 marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Soirées musicales à la Villa Ephrussi de Rothschild

Sabato 29 gennaio 2022 ore 18,30

Concert Opéra Romance Russe

18:30 : ouverture de la Villa

18:30-19:00 : visite des collections en anglais et en français

19:00-20:45 : concert avec entracte avec coupe de champagne

20:45-22:00 : dîner aux chandelles

Villa Ephrussi de Rothschild