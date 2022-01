E’ il momento della Coppa di Francia, difficili trasferte per Nizza e Monaco

Settimana di sosta per il campionato di Ligue 1 , ma non per il calcio francese che dà spazio, nel fine settimana, alla Coppa di Francia giunta agli ottavi di finale.

Tra le squadre ancora in corsa ci sono due squadre della National 2 (la serie “D” italiana), il Bergerac Périgord FC e l'FC Versailles 78. I Périgourdins, leader del gruppo D di N2, riceveranno l'AS Saint-Etienne, mentre il club Yvelines, secondo nel girone dietro il Lorient riserva, ospiterà il Toulouse FC, in testa al torneo di Ligue 2.

Il sorteggio ha riservato sorprese, compreso il fatto che si scontreranno tra loro squadre che non militano nella massima serie, almeno due delle quali accederanno sicuramente ai quarti di finale.

Incontri “misti” vedranno impegnati Reims Stadium - SC Bastia (L2) e Bergerac Périgord FC (N2) - AS Saint-Etienne e non è detto che da queste due gare possano scappare delle sorprese.

Tra gli scontri diretti fra formazioni della massima serie spiccano le due gare che vedranno impegnate le formazioni della Costa Azzurra.

Difficile trasferta per il Nizza in casa del Paris Saint Germain (la gara di disputerà lunedì 31 gennaio) ed incontro non semplice per il Monaco che viaggerà alla volta di Lens. Il Marsiglia, infine, incrocerà le armi con il Montpellier e sempre di derby si tratta!

Questo il tabellino degli incontri

FC Versailles 78 (N2) - Tolosa FC (L2)

Bergerac Périgord FC (N2) - AS Saint-Etienne

Olympic Marsiglia - Montpellier HSC

Parigi SG - OGC Nizza

AS Nancy-Lorraine (L2) - Amiens SC (L2)

RC Lens - AS Monaco

Reims Stadium - SC Bastia (L2)

FC Nantes - Stade Brestois 29

Il calendario successivo prevede:

Quarti di finale: mercoledì 9 febbraio 2022

Semifinali: mercoledì 2 marzo 2022

Finale: domenica 8 maggio 2022 allo Stade de France di Saint-Denis.

Si è disputato, infine, ieri sera il recupero della gara della prima giornata di ritorno tra Angers e Saint Etienne, l’incontro era stato rinviato a causa del Covid. E' stato il Saint Etienne a conquistare i 3 punti in palio.