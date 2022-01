Grippe: é il momento dell’influenza stagionale, la Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur in rosso

Il bollettino di Santé Publique France, che siamo purtroppo abituati a conoscere per altre ragioni, questa volta si occupa dell’influenza stagionale, della quale ci eravamo quasi dimenticati.

La diffusione della “grippe” è in crescita, soprattutto nel Sud Est della Francia, con particolare attenzione alla Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, dove l’influenza “passa alla fase epidemica”.



Sonoindicate in “rosso” dal bollettino settimanale: oltre al PACA anche l’Occitanie e l’Auvergne Rhône Alpes, mentre la regione parigina dell’Ile de France che era “rossa” nel bollettino della scorsa settimana è stata posta ora in situazione post epidemica.

Secondo il bollettino la “grippe” ha provocato, fino ad ora, 159 casi gravi e 2 ricoveri in rianimazione.



Il testo integrale del bollettino numero 3 del 26 febbraio 2022 è inserito integralmente al fondo di questo articolo.