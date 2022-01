Modifiche climatiche, Mandelieu – La Napoule “difende” venti condomini (Foto)

Le modifiche climatiche, l’innalzamento del livello del mare, i temporali e le tempeste, purtroppo sono ormai una realtà con la quale confrontarsi.

Così a Mandelieu-La Napoule è iniziata l’installazione di dispositivi in grado di mettere in sicurezza i fabbricati più esposti al rischio di inondazione.

A seguito degli eventi del 3 ottobre 2015 e di quelli del 2019 erano state avviate campagne di diagnosi ed ora venti comproprietà sono interessate da un intervento avviato nel 2015 con un’analisi di vulnerabilità effettuato dalla città di Mandelieu-La Napoule.

Il sindaco di Mandelieu Sébastien Leroy ha sottolineato come lo scopo dell’intervento sia di proteggere i condomini mediante l’installazione di cassonetti e altre opere di ingegneria civile. La normativa vigente consente di finanziare il 90% del costo dei lavori, stimato in 7,8 milioni di euro, per i 20 condomini adiacenti a Le Riou.

Gli interventi sono costituiti da :

Installazione di 38 “cofferdam” (barriere antiallagamento amovibili e modulari) nei parcheggi interrati. Questo dispositivo autonomo si attiva senza intervento umano dopo aver ricevuto un segnale GSM.

Sopraelevazione delle murature di alcuni ingressi ai parcheggi interrati per evitare allagamenti;

Installazione di piastre in ghisa sulle reti delle acque reflue che si bloccano in caso di allagamento;

Chiusura dei bidoni dell'immondizia in caso di allagamento per evitare il galleggiamento dei rifiuti;

Rinforzo della sigillatura delle guaine nelle quali passano i cavi elettrici, nonché delle porte del vano scala di accesso ai piani interrati;

Alzate 156 prese d'aria.



Oltre a queste misure preventive, a fine marzo verranno installate 33 pompe dell'acqua nei seminterrati con valvole di non ritorno che impediranno il ritorno dell'acqua.

Infine 45 barriere antiallagamento manuali saranno sistemati a protezione delle porte degli ascensori.