“Caro figlio ti scrivo”, una mamma affida ad una bottiglia in mare una lettera dai toni struggenti

Un gruppo di bagnanti che frequenta abitualmente la spiaggia di Eze si è imbattuto in una bottiglia che sfidava i flutti del mare con all’interno un foglio.

L’hanno recuperata e, letta la lettera, hanno deciso di renderne noto il contenuto, consegnando il foglio di carta, vergato a mano, alla redazione di Nice Matin, con la speranza di mettere in contatto, in qualche maniera, chi l’ha scritta con la persona alla quale era indirizzata.



Una lettera commovente, scritta da una mamma ad un figlio di mezza età del quale ha perso ogni contatto, che si desume stia vivendo un’esistenza travagliata. L’uomo, dai dati che si rilevano, dovrebbe avere poco più di 52 anni.



Eccone il testo

23 novembre 1969 - 23 Novembre 2021 "Figlio mio, ricordo l’amore così forte, il giorno della tua nascita, da togliermi il respiro al punto da non potertelo esprimere...poi ragazzino, adolescente...lo stesso amore oggi per l'uomo che sei diventato, ma che non conosco.

So che è infinito, indistruttibile e che mi manchi. Le tue azioni, le tue parole non cambiano i miei sentimenti di mamma in alcun modo.

Queste poche parole, che non leggerai mai, inevitabilmente una persona le leggerà al tuo posto un giorno. Questo sconosciuto ne farà quello che meglio crede: è una bottiglia in mare, è il mio più caro desiderio.

Queste parole non saranno vane, sono il filo tenue, ma indissolubile che ci lega e, anche se tu non le conoscerai, giungeranno a te che, spiritualmente, le ascolterai certamente e ti tranquillizzeranno. A te, figlio mio".



Difficile dire se la lettera, che ormai “gira” su giornali e reti sociali, potrà giungere al destinatario, se, come parrebbe, è stata scritta da una donna ormai prossima alla fine dei proprio giorni che ha effettuato un estremo tentativo per ritrovare il figlio.



Non resta che proporla, nella sua drammatica serenità, nell’amore che sa esprimere e nella speranza che è sempre l’ultima ad abbandonarci.