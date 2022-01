Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Si accentua il rischio per chi soffre di allergie: il bollettino settimanale emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo è più esplicito che mai.



Questo il testo del bollettino settimanale

Crêpes e pollini per la Candelora!

Mentre la festa della Candelora si celebrerà mercoledì 2 febbraio con un turbinio di crêpes, un'altra attività anima fine gennaio e inizio febbraio per chi soffre di allergie: i pollini!

Sono sempre più presenti nell'aria e sembrano voler partecipare a modo loro alla festa della Candelora.

I pollini di cipresso (della famiglia delle Cupressaceae) sono presenti in tutto il Mediterraneo e possono, soprattutto nelle giornate ventose e soleggiate, disturbare molto chi soffre di allergie. Il rischio di allergia è appena salito a livelli elevati in tutto il Mediterraneo e dovrebbe rimanere tale per diverse settimane. Le concentrazioni di polline di cipresso continueranno ad aumentare nelle prossime settimane per raggiungere il picco, come ogni anno, alla fine di febbraio, tempo permettendo.



Occorre fare attenzione, il polline di cipresso è molto allergenico e causa molti disturbi agli occhi, al naso e persino alle vie respiratorie nei soggetti allergici.



I frassini sono in fioritura nelle regioni Occitanie e Provence Alpes Côte d’Azur con un rischio di allergia da basso a medio a seconda del dipartimento.

Gli ontani stanno appena iniziando a fiorire in tutta la Francia con un basso rischio di allergia.



I pollini dei noccioli stanno gradualmente guadagnando terreno e fioriscono da diverse settimaie, ma le concentrazioni rimangono basse e il rischio di allergia non supererà il livello basso finché le temperature rimarranno basse.



Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes :





Ontano, rischio basso

Nocciolo, rischio basso

Cipresso, rischio elevato

Frassino, rischio moderato Parietaria officinalis (muraiola o erba vetriola) Rischio basso