Quando l’arte diventa digitale: una mostra a Vence (Foto)

Dopo il ciclo dedicato al disegno contemporaneo, il Museo di Vence apre una nuova pagina e invita a scoprire un metodo innovativo della creazione: quello delle arti digitali, delle creazioni interattive e immersive.

La mostra presenta un viaggio di opere di Scenocosme, una coppia di artisti formata da Grégory Lasserre e Anaïs met den Ancxt ed è intitolata “Empathie”.

Le loro creazioni uniche prendono forma attraverso varie espressioni: installazioni interattive, arte plastica, arte digitale, arte sonora, performance collettive.

Distillando la tecnologia digitale, fanno emergere essenze di sogno e poesia, utilizzano così il parte viva, sensibile e perfino fragile di essa.

Artisti visivi, deviano varie tecnologie per creare opere d'arte contemporanea. Sviluppano la nozione di interattività, per cui l'opera esiste ed evolve grazie alle relazioni corporee e sociali degli spettatori.

Creano sorprendenti incroci tra tecnologie ed elementi viventi o naturali . La maggior parte delle loro opere interattive percepisce varie relazioni invisibili tra i corpi e l'ambiente. Rendono sensibili le minuscole variazioni energetiche degli esseri viventi proponendo allestimenti interattivi in cui gli spettatori condividono esperienze sensoriali.

L'incontro di due artisti dalle molteplici competenze Anaïs, classe 1981, si è diplomata al DNSEP della Scuola Nazionale di Belle Arti di Lione. Ha completato un post-diploma presso la Saint-Étienne School of Art and Design. Ha inoltre conseguito una laurea in antropologia e una formazione in musica elettroacustica presso la Scuola Nazionale di Musica di Villeurbanne.

Grégory, classe 1976, è un artista visivo/creatore digitale. Ha conseguito un Master in multimedia, oltre a diverse lauree in ingegneria informatica ed elettronica. Dal 2002 realizza opere interattive. Ha inoltre collaborato alla realizzazione di spettacoli multimediali con diverse compagnie teatrali.

La mostra potrà essere visitata fino al 12 giugno al Musée de Vence che è aperto dal martedì alla domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito ogni primo sabato del mese.