Costa Azzurra: mai così tanto sole! Con 210 ore gennaio 2022 polverizza ogni record

Un mese da record, tanto per smentire quanti non credono alla profonda modificazione che il clima sta registrando.

Il mese di gennaio 2022 ha visto il sole splendere in Costa Azzurra per ben 210 ore: è stato polverizzato il vecchio record di 200 ore che risaliva al 2005.



Anche relativamente alla pioggia non si scherza: solo una giornata è stata caratterizzata da qualche goccia caduta dal cielo. Si tratta del 5 gennaio quando sono stati registrati 11,3 millimetri di pioggia.

La media mensile nel mese di gennaio è di 69 millimetri, ma non si tratta, in questo caso, di record: nel 2017 vennero registrati 10,7 millimetri di pioggia, nel 2005 ancora meno, 9 e nel 2000 solo 7,9.



Le temperature, invece, sono state il linea con le medie mensili.

Il giorno più freddo è stato l’8 gennaio con una temperatura minima di 3,4 gradi (il record spetta al 9 gennaio 1985 con -7,2 gradi), mentre la temperatura massima è stata registrata con 15 gradi all’ombra, ben distanti dal record di 22,5 gradi che risale al 20 gennaio 2012.