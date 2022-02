Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di febbraio

Anche nel mese di febbraio l’attività culturale e una serie di manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins .



Sabato 5 e Domenica 6 Febbraio 2022 dalle 10 alle 18

Salon de l’Aquariophilie et de la Terrariophilie.



Sabato 5 febbraio 2022 ore 20,30

Amis - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Dans l’air du temps - Théâtre Le Tribunal.



Sabato 5 febbraio e domenica 6 febbraio 2022 ore 20,30, la domenica ore 16

César, Fanny, Marius…ou presque - Théâtre Antibéa



Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 14

Le Rossignol de l’Empereur - Théâtre Antibéa



Giovedì 10 febbraio 2022 ore 20,30

Soirée Jules Renard - Théâtre Antibéa



Da giovedì 10 febbraio a sabato 12 febbraio 2022 ore 20,30, il sabato anche ore 18

Cessez! - Théâtre Le Tribunal



Sabato 12 febbraio e domenica 13 febbraio 2022 ore 15

« Jango le Clown » - Théâtre Le Tribunal



Mercoledì 16 febbraio 2022 ore 14

Madame Chépakoi - Théâtre Antibéa



Giovedì 17 febbraio 2022 ore 20,30

Soirée Jules Renard - Théâtre Antibéa



Da giovedì 17 febbraio a sabato 19 febbraio 2022 ore 20,30, il sabato anche ore 18

Spectacle sans gluten - Théâtre Le Tribunal



Da venerdì 18 febbraio 2022 a domenica 20 febbraio 2022 ore 20,30, la domenica ore 16

Poil sous peau - Théâtre Antibéa



Domenica 20 febbraio 2022 dalle 10 alle 17

Plateau de la Garoupe, mercato dei produttori



Martedì 22 febbraio 2022 ore 18

Université des savoirs, « Hopper, au carrefour des solitudes », par Christian Loubet - Salle des Associations



Da giovedì 24 febbraio a sabato 26 febbraio 2022 ore 20,30, il sabato anche ore 18

C'est pas compliqué d'être heureux - Théâtre Le Tribunal



Da venerdì 25 febbraio 2022 a domenica 27 febbraio 2022 ore 20,30, la domenica ore 16

Pour un oui ou pour un non - Théâtre Antibéa



Domenica 27 febbraio 2022 ore 16,30

Symphonew - Le Voyage à l’Est - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes





Mostre ed esposizioni



Les Casemates de la création – Fino al 28 febbraio 2022

Nathalie Mauche e Pascal Papalia presentano la loro mostra «2022, la donna e il mare... Un nuovo sguardo per questo nuovo anno». Ouverture tous les jours sauf le lundi de 10h à 13h et de 14h à 19h



Entre les deux mon coeur balance – Fino al 31 marzo 2022

Tra i due, il mio cuore oscilla. “Messaggere d’amore e d’amicizia”, le cartoline hanno trasmesso a lungo pensieri affettuosi. Per i fumettisti e i fotografi che lavoravano sia per la stampa che per gli editori di cartoline, i cuori esitanti erano una vera fonte di ispirazione. Che si trattasse di una situazione molto concreta o di una più complessa, che si trattasse di un uomo o di una donna, hanno affrontato l’argomento con grande talento. Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus. Entrée : 5€ (gratuit - 12 ans).



Retour aux sources – Fino al 19 febbraio 2022

Opere del pittore francese Rimp, il cui lavoro è stato presentato in mostre personali e di gruppo in tutto il paese. Ispirato da artisti come Pablo Picasso, Henri Matisse e Keith Haring, ha sviluppato il suo stile personale, combinando influenze cubiste con l’arte Maya. Il suo lavoro astratto è caratterizzato da forme geometriche in inchiostro di china o acrilici sotto forma di creature uniche e forme umane. Ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h, le jeudi de 12h à 18h.



Transartcafé – Fino al 5 marzo 2022

Photographies de Gérard Benrath, Komotski, Roy, Sadoun et Vauclair. Ouvert mardi et mercredi de 15h à 19h, vendredi de 10h à 12h30/ 15h à 19h, samedi de 10h à 19h.



Visite Speciali San Valentino "Gli inammorati di Antibes"

Venerdì 11 Febbraio e Sabato 12 Febbraio ore 14,30

L’Ufficio del Turismo propone a tutti i romantici la visita guidata ‘’Les Amoureux

d’Antibes’’ (Gli Innamorati d’Antibes). In programma l’illustrazione dell’eredità artistica di Peynet, le coppie storiche che hanno celebrato il loro amore ad Antibes e tante altre curiosità. In programma anche la visita alla magnifica sala dei matrimoni del Municipio.





Visite guidate

Visita guidata del centro storico di Antibes in francese: ogni martedì alle 10, tranne l’8, spostata al giovedì 10 febbraio 2022

Juan-les-Pins, dalla Belle Époque agli “Anni Folli” in francese: il 24 febbraio 2022 alle 14,30.

La Route des Peintres: giovedì 17 febbraio 2022 ore 10,30

Il sentiero littorale del Cap d’Antibes: il 18 febbraio 2022 alle 10



Iscrizione e prenotazione obbligatorie all’Office de Tourisme

Telefono 04.22.10.60.10.

Mail accueil@antibesjuanlespins.com