Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

Rencontres mouvementées

Giovedì 3 febbraio 2022 ore 20,30

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



"Dans l'air du temps"

Dal 3 al 5 febbraio 2022 ore 20,30

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



César, Fanny, Marius...ou presque

Dal 4 al 6 febbraio 2022 ore 20,30 e la domenica ore 16

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Voile - "Régate Blanche"

Dal 4 al 6 febbraio 2022

Baie d'Antibes



18e Salon azuréen d'aquariophilie et de terrariophilie

Dal 5 al 6 febbraio 2022

Espaces du Fort Carré dalle 10 alle 18



Stage Saint Valentin

Dal 7 all'11 febbraio 2022 dalle 10, alle 12,30

Théâtre Antibéa

15 rue Clemenceau



Université des savoirs

" La flûte enchantée, Opéra allemand en deux actes, K. 620 de W.A Mozart " par Daniel Jublin

Martedì 8 febbraio 2022 ore 18

Salle des Associations

Cours Massena



Le rossignol de l'empereur

Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 15

À Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



Les Casemates de la création - Exposition Nathalie Mauche et Pascal Papalia

Fino al 28 febbraio 2022

Casemate Comte

bd d’Aguillon.



Dimanche 6 mars à 11h, Auditorium Hector Berlioz

"Duo, trio, septuor"

Avec Marie-Agnès LE TELLIER, violon et Noël BIANCHINI, piano ; Serge FERAL, hautbois, Charles ARZOUNIAN, violoncelle, et Delphine BAUTZ, piano ; puis Septuor de Cuivres et Percussions avec Olivier MAUNY, trompette, Vincent GALLO, trompette, Isabelle LAFFONTA, trombone, Philippe NEGREL, cor, Loïc GERMERIE, tuba, Medhi VIRORELLO, tuba et Stanimir BALEEV, percussions



Dimanche 20 mars à 11h et 18h30, Villa Eilenroc

"Duo de Harpes"

Avec Magali PYKA de COSTER et Alessandra MAGRINI



Samedi 26 mars à 20h, Auditorium Hector Berlioz

"Classique et Jazz"

Avec Véronique CHARPENTRON, flûte traversière ; Marie-Agnès LE TELLIER, violon ; Sandra RAMOS-LAGARDE, clavecin et Jean-Emmanuel CARON, viole de gambe puis Quintette de Jazz avec Gérard RAMOS, saxophone, Éric SEMPÉ, guitare électrique, Frédéric COLOMBANI, guitare basse, Alexandre DAVIN, batterie et Jean-Manuel JIMENEZ, piano



Dimanche 3 avril à 11h et 18h30, Villa Eilenroc

"Duo de Guitares"

Avec Pascal POLIDORI et Philippe MARIOTTI



CANNES

SPECTACLE A NOS TEMPÊTES

Venerdì 4 febbraio 2022 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT LUMIÈRES D'ITALIE

Moments musicaux de l'Académie Clémentine

Venerdì 4 febbraio 2022 ore 20,30

Église Saint-Georges

29 avenue du Roi Albert 1er



CONCERT ITALIAN SPIRIT

Festival Make Some Jazz

Venerdì 4 febbraio 2022 ore 19

MJC Picaud / Studio 13



CONCERT YOU SAID STRANGE / FIRST CAME THE SHADOW

Sabato 5 febbraio 2022 ore 19

MJC Picaud / Studio 13



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 5 febbraio 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



SPECTACLE CONCERT - LA GUIGNE

Sabato 5 febbraio 2022 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT L'HEURE D'ORGUE

Domenica 6 febbraio 2022 ore 16,30

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



SPECTACLE DE VARIÉTÉS

Tous en choeur pour les Restos du Coeur

Domenica 6 febbraio 2022 ore 14,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE BREAK THE FLOOR INTERNATIONAL

Domenica 6 febbraio 2022 ore 15

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



FESTIVAL FESTIVAL NUMAGINAIRE

6e édition

Fino a venerdì 25 febbraio 2022

Médiathèque Noailles



EXPOSITION DE LA MAIN À L'HUMAIN, LES MARIONNETTES D'ARKETAL

Fino a domenica 13 marzo 2022

Horaire: De 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION CIAO ITALIA !

Fino a lunedì 21 marzo 2022

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

JANVIER À MARS :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

Seras-tu là ?

Venerdì 4 febbraio 2022 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



MENTON

Séance cinéma commentée par Laurent Gatto

Venerdì 4 febbraio 2022 ore 19

|L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



Rencontre débat « Camus : du Méditerranéen à la pensée de Midi », par Patrick Estève, président du cercle Blasco Ibàñez.

Sabato 5 febbraio 2022 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 3 febbraio 2022 ore 10|

69 corniche André Tardieu



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 3 febbraio 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 3 febbraio 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 3 febbraio 2022 ore 15

Venerdì 4 febbraio 2022 ore 15

Sabato 5 febbraio 2022 ore 15

Domenica 6 febbraio 2022 ore 15

Martedì 8 febbraio 2022 ore 15

Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 4 febbraio 2022 ore 10

Lunedì 7 febbraio 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 4 febbraio 2022 ore 10

Martedì 8 febbraio 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 7 febbraio 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 7 febbraio 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 8 febbraio gennaio 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin du Royal Westminster

Jardin de palace de la Belle Epoque

Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 10,30

Promenade du Soleil 1510



Foire d’attractions

Fino al 6 febbraio

Esplanade Francis Palmero

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 14,30 alle 20

Venerdì e sabato dalle 14,30 alle 22



MONACO

Vela - Monaco Sportsboat Winter

Da giovedì 3 a domenica 6 febbraio 2022, Baie de Monaco

Baie de Monaco



Cine-concerto

Giovedì 3 febbraio 2022 alle 19

Ropoporose meets Dark Star (pop rock sul film di John Carpenter)

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Concerto di musica da camera

Venerdì 4 febbraio 2022 alle 20

Serie Grande Stagione: concerto di musica da camera con David Bismuth, pianoforte, Liza Kerob, violino, Federico Andres Hood, viola e Thierry Amadi, violoncello. In programma: Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concerto sinfonicodell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo

Domenica 6 febbraio 2022 alle 18

Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da

Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con David Fray, pianoforte e Cecilia Bartoli, mezzo-soprano. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Recital

Mercoledì 9 febbraio 2022 alle 20, Auditorium Rainier III

Serie Grande Stagione: recital con Markus Hinterhäuser, pianoforte e Matthias Goerne, baritono. In programma: Franz Schubert

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Plaidoiries (ndt, "Arringhe")

Mercoledì 9 febbraio 2022 alle 20.30

"Plaidoiries" ("Arringhe") di Matthieu Aron, con Richard Berry

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Mostra L'Agora Maison Diocésaine

Fino al 10 febbraio 2022

L'Agora Maison Diocésaine

18, rue Bellevue



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Orelsan

Giovedì 3 febbraio 2022 ore 20,30

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



Gims - Décennie Tour

Venerdì 4 febbraio 2022 ore 20,30

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino a l7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Jacques Renoir. Matières à paysages

Fino al 20 febbraio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Troisième édition du Festival photographique « Déclics niçois »

Fino al 2 marzo 2022

Parc Phoenix

Conférences, expositions, concours, ateliers et stage permettront au public de découvre cette univers photographique en admirant les œuvres mais également en pratiquant.

troisieme-edition-du-festival-photographique-declics-nicois

405 Promenade des Anglais



Divines collections. L’art sacré du comté de Nice

Fino al 21 marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein