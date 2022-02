Ligue 1: il Nizza, dopo aver eliminato il PSG in Coppa di Francia, riceve il Clermont. Atmosfera di altri tempi nel Principato dove giunge il Lione

Gli ottavi di finale della Coupe de France hanno riservato non poche sorprese ed anche due piacevoli conferme.

Sia il Nizza, sia il Monaco hanno passato il turno, i primi andando a vincere (ai calci di rigore) a casa del Paris Saint Germain, i secondi superando, in trasferta, il Lens.

Va così avanti la marcia delle due compagini della Costa Azzurra, anche se mentre il Monaco è stato favorito dal sorteggio per i quarti di finale, dove incontrerà il non irresistibile Amiens, il Nizza incrocerà le armi, il 9 febbraio all’Allianz Riviera, col Marsiglia: le difficoltà non sono ancora finite.

Soprese sono venute dalle squadre dei tornei minori che in buona parte sono riuscite a passare il turno.

E’ il caso del Bastia che ha avuto ragione del Reims e del Bergerac Périgord FC che ha eliminato il Saint Etienne.

Il sorteggio, poi, mettendo di fronte due formazioni “minori” (Bergerac Périgord FC (N2) e FC Versailles 78 (N2)) consentirà alla vincitrice di approdare alle semifinali, un bel risultato per una formazione di quarta serie (la D italiana).

Questo il programma dei quarti di finale che si disputeranno la prossima settimana:

Bergerac Périgord FC (N2) - FC Versailles 78 (N2)

OGC Nizza - Olympic Marsiglia

AS Monaco - Amiens SC (L2)

FC Nantes - SC Bastia (L2)

Domani, venerdì 4 febbraio , intanto, dopo la pausa riprenderà il torneo di Ligue 1, giunto alla ventitreesima giornata . Saranno di fronte il Marsiglia, terzo in classifica e l’Angers che è reduce da una vittoria ed un pareggio dopo aver subito una serie di sconfitte consecutive.

Sabato 5 febbraio sarà contraddistinto da una sfida d’altri tempi: nel Principato, per vedersela col Monaco, giungerà il Lione, attualmente si tratta della settima contro l’undicesima, ma il blasone delle due compagini è immutato.

L’altra gara che si disputerà è Saint Etienne – Montpellier, incontro tra formazioni che cercano punti, i padroni di casa per tentare il recupero e sperare nella salvezza, i “mediterranei” per cercare di agganciare la zona Coppe Europee.