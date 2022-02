In anticipo i lavori di sistemazione dell’Asse 2: entro marzo ultimata la sistemazione di Place Grimaldi e Rue Dante

Sono in anticipo rispetto ai tempi previsti, a Nizza, i lavori di sistemazione, con la realizzazione di una stabile vegetalizzazione, dell’asse “Est – Ovest” Dante-Buffa-Grimaldi-Liberté.



Si tratta di interventi che vengono effettuati sulla carreggiata un tempo utilizzata dai bus e che era stata provvisoriamente adattata negli scorsi anni.



Il lavoro riqualificherà la carreggiata e i marciapiedi per dare più spazio ai pedoni, rimuovere la maggior parte dei semafori, creare piste ciclabili sicure a doppio senso, rinnovare le reti e sistemare 270 piante adatte al clima nizzardo, che consumano poca acqua, catturano il carbonio e riducono le isole di calore.



I lavori rientrano nella sistemazione degli assi 2 e 3 di Nizza, le ex corsie destinate ai bus che attraversavano longitudinalmente la città, ora provvisoriamente sistemate con grandi vasi.

Si tratta di:



Place Grimaldi e Rue de la Liberté

Rue Dante e Rue de la Buffa,

Rue Gioffredo

Rue Hôtel des Postes



In totale, lungo queste strade saranno piantati non meno di 375 alberi e 9.000 arbusti.

Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 15.300.000 euro per l'asse 2 e 6.000.000 di euro per l'asse 3 per un totale di 21.300 00 euro. Il 70% di questa spesa è a carico della Métropole (14.910.000 euro) e il 30% della città di Nizza (6.390.000 euro).



Questi lavori sono inseriti anche nel Plan Climat 2025 con l’obiettivo di creare punti raffreddamento urbano per di abbassare la temperatura dell'aria e di limitare il carbonio col contributo essenziale delle funzioni svolte da parte della vegetazione e di prevenire gli effetti delle forti piogge.



L’accelerazione dei tempi di esecuzione consentirà la totale riapertura di Place Grimaldi ad inizio marzo e, a seguire, la parte relativa a Rue Dante, la via che unisce Boulevard Gambetta con Boulevard Grosso. Entro fine anno saranno anche completati i lavori che interessano Rue de la Liberté e Rue de la Buffa.

Successivamente il cantiere si trasferirà sul parallelo asse 3.