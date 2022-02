Una buona notizia giunge, per gli abitanti di Nizza e degli altri 50 comuni che formano la Métropole Nice Côte d'Azur: nel 2022 non aumenteranno le tasse metropolitane.

Una decisione assunta in sede di approvazione del bilancio, decisa per salvaguardare almeno sotto il profilo delle imposte il potere di acquisto delle famiglie ed in linea con quella del governo francese che ha abolito (ma non per i proprietari di seconde abitazioni) la Taxe d’Habitation.



Inizieranno a giungere, intanto, i fondi indispensabili per realizzare tre delle “grandi opere” in fase di attuazione.

Si tratta di una “tranche” di 57 milioni di euro assicurati dallo Stato e necessari per finanziare le linee 4 (tra Nice Saint Augustin e Cagnes-sur-mer) e 5 (lotto fino all’Ariane, prima parte del percorso che giungerà a Drap) del tram e la funivia che supererà il Var collegando Nizza con Saint Laurent du Var.