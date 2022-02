Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Un inizio delle vacanze all'insegna del polline!

Mentre iniziano le vacanze di carnevale per una parte dei francesi, chi soffre di allergie dovrà prestare molta attenzione e fare attenzione ai pollini che saranno molto presenti nell'aria. È proprio in Provenza-Alpi-Costa Azzurra che il rischio di allergia sarà il più alto con un livello elevato per il polline di cipresso (famiglia delle Cupressaceae).



Le belle giornate ventose e soleggiate di questo mese di febbraio favoriranno la dispersione del polline nell'aria che infastidirà molto chi soffre di allergie. Il rischio di allergia sarà alto in tutto il Mediterraneo per il polline di cipresso ancora per diverse settimane con un picco previsto come ogni anno a fine febbraio-inizio marzo. Occorre prestare attenzione, il polline di cipresso è molto allergenico e provoca molti disturbi agli occhi, al naso e persino alle vie respiratorie nei soggetti allergici.



In Occitanie e in Provence Alpes Côte d’Azur, il polline di frassino è anche molto presente nell'aria con un rischio di allergia di livello medio.



Nel resto della Francia, sono i noccioli in piena fioritura con un rischio associato di allergia di livello medio-basso. Vi sono anche alcuni pollini di ontano (che appartengono alla stessa famiglia dei noccioli, ovvero la famiglia delle Betulaceae) che iniziano la loro fioritura con un rischio di allergia che non supererà il livello basso.



Nel sud-ovest del Paese il rischio di allergia è medio per il polline di cipresso e inferiore per quello di nocciolo, ontano e frassino .



Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Ontano, rischio basso

Nocciolo, rischio basso

Cipresso, rischio elevato

Frassino, rischio debole