Le nuove destinazioni delle località francesi per le prossime vacanze

La situazione sanitaria attuale è ancora difficile, ma soccorre esser ottimisti e fiduciosi nel futuro essendo tanti i turisti e viaggiatori che amano la Francia. Nei giorni scorsi sono state presentare le novità 2022 della destinazione Francia, tutte le proposte sono nel segno di un turismo slow e sostenibile, l’obiettivo che la Francia persegue da tempo con impegno ed entusiasmo.

«L’offerta turistica che vi presentiamo nel Mediatour Atout France 2022 ha come filo conduttore il turismo green & blu, un modo per vivere la Francia nel segno del rispetto di due patrimoni che devono essere più che mai protetti: la natura e il verde, e l’acqua di mari, di fiumi e canali, di laghi, bene prezioso», Frédéric Meyer Direttore Atout France Italia, Grecia, Svizzera e coordinatore regionale Europa del Sud. «In un momento in cui tutti siamo difronte ai problemi dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, il “filo green & blu” deve essere la nostra guida. Senza mai dimenticare la cultura e l’arte di vivere, che sono un po’ il marchio ufficiale della destinazione Francia, e puntando alle cose che contano davvero», ha concluso il Direttore Meyer. Tante le buone ragioni per scegliere la Francia nel 2022, tante proposte, tutte attrattive, spesso legate ai grandi anniversari di quest’anno, come: i 100 anni dalla morte di Marcel Proust; i 200 anni dalla decifrazione dei geroglifici da parte di Champollion; il bicentenario della nascita della pittrice, icona femminista, Rosa Bonheur e di Louis Pasteur, cui si deve il primo vaccino contro la rabbia, un pioniere nel settore della prevenzione e del distanziamento sociale, i 400 anni dalla nascita di Molière. E compie 30 anni Disneyland Paris: i festeggiamenti per il 30° compleanno iniziano il 6 marzo con tanti eventi speciali.

Le regioni e le città propongono molte altre idee di viaggio: dal Grande Est con Mulhouse in Alsazia alla Borgogna-Franca Contea, dall’Alvernia-Rodano Alpi alla Normandia, con Le-Havre-Etretat, Nantes con il Viaggio a Nantes, la Valle della Loira dei castelli dei re con Amboise, il castello dov’è sepolto Leonardo. Novità anche fra le ricchezze del patrimonio del Centro dei Monumenti Nazionali e nuove tendenze negli storici grandi magazzini Galeries Lafayette. Più a sud le atmosfere di natura, cultura e arte di vivere del Midi: l’Occitania, il Paca/Provenza-Alpi-Costa Azzurra, il Luberon, il Var, città famose come Marsiglia, Hyères e Tolone, Aix-en-Provence, la Costa Azzurra e Nizza con i 49 comuni della “métropole”, Antibes, Biot, Mougins, Cannes, Mentone, la Corsica e il Domaine di Murtoli… Senza dimenticare la montagna e il benessere a Les 2 Alpes, Serre Chevalier-Briançon, Megève, e le novità di Air France.

La natura, il verde e l’acqua dei mari, dei fiumi, dei canali e dei laghi, acqua e natura in un binomio perfetto sono beni preziosi, come la cultura e l’arte, per un turismo sostenibile, verde e slow, un “fil vert” in perfetta sintonia con l’ambiente nel segno dell’autenticità e della sostenibilità.

Per maggiori informazioni: www.france.fr