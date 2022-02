Il team dal cuore moneasco LCR Honda IDEMITSU vede i progressi del suo Takaaki Nakagami a Sepang

Il primo test ufficiale pre-stagionale in vista del Campionato del Mondo MotoGP 2022 si è concluso domenica in una Sepang tipicamente umida.

La sessione di due giorni al Sepang International Circuit ha offerto ai team della classe regina un'opportunità cruciale per mettere a punto le loro macchine per la nuova stagione con il pilota LCR Honda IDEMITSU Takaaki Nakagami che ha messo alla prova la rinnovata RC213V.

Il fuoriclasse giapponese è stato in grado di accumulare molti dati utili accumulando oltre 100 giri nelle due giornate, 62 il sabato e 41 la domenica quando la pioggia ha interrotto i piloti nel pomeriggio. Taka sembrava a suo agio sul prototipo del 2022 mentre ha continuato a lavorare per tutta la durata di entrambe le sessioni, finendo al 12° posto nella classifica dei tempi il primo giorno e al 13° il secondo giorno.

Takaaki Nakagami – 13° (1'58.607): “Abbiamo fatto due giorni di test davvero buoni qui a Sepang e sono molto contento del passo avanti che abbiamo fatto. Da ieri siamo riusciti a migliorare la nostra confidenza sulla moto e a trovare una soluzione. Questa nuova bici ha davvero un grande potenziale, quindi ne sono davvero felice. Voglio ringraziare molto il mio team perché questi due giorni per i meccanici sono davvero duri, ma hanno fatto un ottimo lavoro. Non vedo l'ora del prossimo test a Mandalika perché è un nuovo paese e un nuovo circuito per noi, quindi sono davvero entusiasta”.