Torna domani l’appuntamento con gli scrittori nizzardi

Torna, domani martedì 8 febbraio, in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice, l’appuntamento mensile alla biblioteca Raoul Mille con l’editoria e i libri.



Un martedì al mese, gli scrittori vengono a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da caffè letterario.



Si tratta di un momento di condivisione e scambio tra il pubblico, gli scrittori locali e di approfondimento delle loro pubblicazioni.



L’incontro è fissato per martedì 8 febbraio 2022 alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille. Il tema sarà “San Valentino e l’erotismo”: quattro autori presenteranno le loro ultime pubblicazioni.



Si tratta di

"Comment je t’ai rencontré" di Christine Ganneval - Éditions Ovadia

Noémie, quarant'anni e divorziata, non si dispera e va alla ricerca del vero amore. Non esita a utilizzare gli strumenti offerti dalla società odierna come siti di incontri o reti sociali. Può contare sui consigli della sua psicoanalista, Louise, che la guida attraverso il mondo virtuale e i suoi pericoli.





"Rêveries. Anthologie érotique" di Maurice Guerrin – china e acquerelli - Éditions Gilletta

Un'antologia dei più bei testi erotici della poesia francese: Charles Baudelaire (1821-1867), Paul Verlaine (1844-1896), Pierre Louÿs (1870-1925) e Guillaume Apollinaire (1880-1918), magistralmente illustrati con china e acquerelli da Maurizio Guerrin.





"Le Cantique des cantiques. Eros biblique" di Yves-Marie Lequin - Éditions Baie des Anges

Con l'aiuto del fotografo Jean-Paul Fouques, il poeta Yves-Marie Lequin rivisita la traduzione sempre edulcorata del Cantico dei Cantici, il poema biblico erotico. Al di là della timido pudore dei pii traduttori, questo piccolo libro si concentra sul piacere amoroso, spesso molto carnale, che s’impone con tutto il proprio fascino, grazie ad una consumata serie di immagini e allusioni. La sensualità è presente ovunque in questo testo sacro e spesso molto cruda. Si può parlare di Eros biblico.