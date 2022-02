Ligue 1: il Nizza dà l’addio al secondo posto, costa cara la sconfitta col Clermont. Bella vittoria del Monaco

Il calcio è in grado di riservare sorprese quando meno le si aspettano.

I tifosi del Nizza sono usciti dall’Allianz Rivera con l’amaro in bocca, con un umore ben diverso da quello che li caratterizzava prima dell’inizio della gara con il Clermont che i rossoneri sono riusciti, inopinatamente, a perdere.

Una sconfitta che giunge alcuni giorni dopo l’impresa di Parigi con l’eliminazione del PSG dalla Coppa di Francia: saranno i prossimi incontri a dire se si tratta di un episodio sporadico che pone fine ad una lunga serie positiva o solamente di un (grave) incidente di percorso.

Fatto sta che il Nizza “perde” il secondo posto in classifica lasciandolo al Marsiglia che ha battuto, con molte reti, l’Angers.

Le sorprese della ventitreesima giornata non si limitano alla sconfitta interna del Nizza: da segnalare anche la vittoria del Saint Etienne opposto al Montpellier e del Lorient sul Lens. Due risultati questi che potrebbero iniziare a riscrivere la parte bassa della classifica e coinvolgere altre formazioni nella lotta per la salvezza.

Bella e netta vittoria del Monaco che ha avuto ragione del Lione, mentre è da segnalare, per il numero di goal, quella del Reims sul Bordeaux. Conquista i tre punti in palio anche lo Strasburgo opposto al Nantes, mentre finisce senza reti lo scontro “disperato” tra Troyes e Metz.

Nette vittorie anche per il Rennes sul Brest e del Paris Saint Germain in casa del Lille.



In settimana si disputeranno i quarti di finale di Coppa di Francia.

Eliminato il Paris Saint Germain, ora il torneo si fa ancora più interessante, non solo per la conquista del secondo titolo per importanza della stagione francese, ma anche in chiave europea.

Queste le gare in programma :

Bergerac Périgord FC (N2) - FC Versailles 78 (N2) – Mercoledì 9 febbraio ore 18,30;

OGC Nizza (L1) - Olympic Marsiglia (L1) - Mercoledì 9 febbraio ore 21,15

AS Monaco (L1) - Amiens SC (L2) – martedì 8 febbraio ore 21

FC Nantes (L1) - SC Bastia (L2) – Giovedì 10 febbraio ore 21



Il campionato di Ligue 1 ripartirà nel prossimo fine settimana e vedrà, innanzi tutto, impegnate le formazioni che gareggiano in Champions League.

Ad inaugurare la ventiquattresima giornata, venerdì 11 febbraio, sarà un incontro di tutto rispetto tra il Paris Saint Germain e il Rennes, due formazioni che da anni ormai sono abituate a guardare la classifica dall’alto in basso.

Sabato 12 febbraio il Montpellier cercherà di riscattarsi dalla sconfitta subita nel turno precedente ricevendo il Lille, campione di Francia. La sera incontro di cartello, dal grosso interesse, quello che vedrà il Lione affrontare il Nizza.