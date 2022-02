Nel cuore dei Mondi Polari, in uscita l'ultimo libro di Robert Calcagno

Ultime regioni del nostro pianeta ad essere state scoperte ed esplorate dall'uomo occidentale, le regioni polari restano di difficile accesso. A nord, ospitano popolazioni indigene con più culture, come quella famosa degli Inuit, mentre al sud, protetti dal Trattato Antartico, vengono vissuti solo per scopi di ricerca.

In questi ambienti estremi, la fauna abbonda, ma l'uomo può sconvolgere il fragile equilibrio di questi ecosistemi, se il riscaldamento globale è già profondamente sconvolgente. Specie polari, come l'iconico orso polare, devono sopportare il peso di questi cambiamenti senza precedenti, che colpiscono i loro habitat e le loro risorse alimentari e il peggio potrebbe ancora venire...

Si teme infatti una massiccia accelerazione del cambiamento climatico e lo scioglimento delle calotte polari. Inoltre con la riduzione del ghiaccio marino aprendo nuove possibilità per le attività umane (pesca, trasporti, sfruttamento di idrocarburi offshore, turismo), sembra impossibile preservare totalmente queste regioni. È quindi urgente inventare per i poli una nuova gestione, planetaria per adottare un approccio che, per la prima volta, privilegi i conservazione degli ecosistemi piuttosto che dell'appetito umano.

Nel cuore dei Mondi Polari, l'ultimo libro di Robert Calcagno, direttore del Museo Oceanografico di Monaco il 23 febbraio, tocca tutti questi argomenti da un punto di vista scientifico e con tanta umanità