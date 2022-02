Al via giovedì 10 marzo il Festival Printemps Des Arts Di Monte-Carlo

Il Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo apre giovedì 10 marzo all’Église Saint-Charles con la “Messe de Nostre Dame” di Guillame de Mauchaut, capolavoro polifonico dell’Ars Nova affidato all’Ensemble Gilles Binchois. Per il concerto di venerdì all’Auditorium Ranier III sei secoli separano la musica medievale che scandisce la prima parte del programma dalle partiture di Eötvös, Prokofiev e Bartók della seconda parte, affidate all’Orchestra Filarmonica di Strasburgo diretta da Marko Letonja con il versatile e talentuoso pianista solista Jean-Efflam Bavouzet, a cui il festival dedica quest’anno un ritratto articolato in tre concerti concentrati nel primo weekend. Sabato alle 15.00 al Tunnel Riva il duo costituito da Sandro Compagnon al sassofono e da Gaspard Dehaene al pianoforte interpreteranno pagine evocative e dense di fascino dell’Ottocento e del Novecento; mentre alle 20.00 al Museo Oceanografico torna il pianista Bavouzet in veste di solista con musiche di Haydn e Debussy. La domenica 13 al recital pianistico di Bavouzet all’Opera di Monte-Carlo, sempre impegnato in pagine di Haydn e Debussy, segue la musica sinfonica alle ore 18 all’Auditorium Rainier III con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada e Dezső Ránki al pianoforte e un programma della prima metà del Novecento (BartóK, Webern, Dutilleux).

Dopo il concerto serale (ore 22.30) il pubblico potrà incontrare e conversare con gli artisti Jean-Efflam Bavouzet, Marko Letonja e il direttore artistico Bruno Mantovani nel Club des Résidents Étrangers de Monaco (venerdì) e nuovamente con Bavouzet nella magnifica conrice dell’Hôtel Hermitage (sabato).

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS

10 MARZO - 3 APRILE 2022

GIOVEDÌ 10 MARZO

18.30 – ÉGLISE SAINT-CHARLES, SALLE AUDIOVISUELLE

CONFERENZA

“La messa di Machaut: fine di un’epoca, inizio di un genere.” Isabelle Ragnard, musicologa, maîtresse de conférences. Sorbonne-Université

20.00 – ÉGLISE SAINT-CHARLES

CONCERTO INAUGURALE

Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)

Ma fin est mon commencement

Messe de Nostre Dame

—

Ensemble Gilles Binchois

Guilhem Terrail, Roman Melish controtenori

Vincent Lièvre-Picard, Giacomo Schiavo ttenori

Dominique Vellard tenore e direzione musicale

Cyprien Sadek baryton

L’Ensemble Gilles Binchois est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Bourgogne-

Franche-Comt.) et ses activités sont soutenues par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté

et la Ville de Dijon.

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de l’Ensemble Gilles Binchois.

Durata: 1 ora

VENERDÌ 11 MARZO

18.30 – CLUB DES RÉSIDENTS ÉTRANGERS DE MONACO

TAVOLA ROTONDA

“La grande galleria dell’evoluzione stilistica” con Êlisabeth Brisson, storica, Bruno Mantovani, direttore artistico del festival, e Emmanuel Reibel, musicologo, mediatore Tristan Labouret, musicologo

20.00 – AUDITORIUM RAINIER III

CONCERTO

Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)

Ma fin est mon commencement

—

Ensemble Gilles Binchois

Guilhem Terrail, Roman Melish controtenori

Giacomo Schiavo, Dominique Vellard tenori

•

Peter Eötvös (1944-)

Sirens’ Song

Sergueï Prokofiev (1891-1953)

Concerto pour piano et orchestre no 1 en ré bémol majeur, op. 10

1. Allegro brioso 2. Andante assai 3. Allegro scherzando

Concerto pour piano et orchestre no 5 en sol majeur, op. 55

1. Allegro con brio 2. Moderato ben accentuato 3. Toccata. Allegro con fuoco

4. Larghetto 5. Vivo

Béla Bartók (1881-1945)

Le Mandarin merveilleux, suite d’orchestre, op. 19, Sz. 73

—

Jean-Efflam Bavouzet pianoforte

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Marko Letonja direzione

Durata: 1 ora e venti

22.30 – CLUB DES RÉSIDENTS ÉTRANGERS DE MONACO

AFTER con Jean-Efflam Bavouzet, Marko Letonja e Bruno Mantovani

SABATO 12 MARZO

15.00 – TUNNEL RIVA

CONCERTO

Marc Vaubourgoin (1907-1983)

Six petites pièces pour saxophone alto et piano

1. Mod.r. sans tra.ner 2. Mouvement de valse 3. Vif et l.ger 4. –

5. Mod.r. expressif 6. Anim.

Eugène Bozza (1905-1991)

Aria pour saxophone alto et piano

Paul Pierné (1874-1952)

Concertino pour saxophone alto et piano

1. Allegro 2. Lento 3. Allegro

André Caplet (1878-1925)

Impressions d’automne pour saxophone alto et piano

Claude Debussy (1862-1918)

Rapsodie pour saxophone alto et piano

Maurice Ravel (1875-1937)

Sonatine pour piano

(arrangement de Claude Delangle pour saxophone soprano et piano)

1. Mod.r. 2. Mouvement de menuet 3. Anim.

Sonate pour violon et piano en sol majeur

(arrangement de Sandro Compagnon pour saxophone soprano et piano)

1. Allegretto 2. Blues. Moderato 3. Perpetuum mobile. Allegro

—

Sandro Compagnon saxophone

Gaspard Dehaene piano

Durata: 1 ora e trenta

SABATO 12 MARZO

18.30 – MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE, SALLE TORTUE

CONFERENZA

“Claude Debussy al pianoforte: rompere o continuare?

con Rémy Campos, musicologo

20.00 – MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE

CONCERTO

Joseph Haydn (1732-1809)

Sonate pour piano no 59 Hob.XVI.49 en mi bémol majeur

1. Allegro 2. Adagio e cantabile 3. Finale : Tempo di menuet

Claude Debussy (1862-1918)

Ballade

Nocturne en ré bémol

Danse (Tarentelle styrienne)

Joseph Haydn (1732-1809)

Sonate pour piano no 62 Hob.XVI.52 en mi bémol majeur

1. Allegro 2. Adagio 3. Finale. Presto

Claude Debussy (1862-1918)

Estampes

1. Pagodes 2. La soir.e dans Grenade 3. Jardins sous la pluie

L’Isle joyeuse

—

Jean-Efflam Bavouzet pianoforte

Durata: 1 ora e venti

22H30 – HÔTEL HERMITAGE, CRYSTAL BAR

AFTER con Jean-Efflam Bavouzet

DOMENICA 13 MARZO

15.00 – OPÉRA DE MONTE-CARLO

CONCERTO

Joseph Haydn (1732-1809)

Sonate pour piano no 39 Hob.XVI.24 en ré majeur

1. Allegro 2. Adagio 3. Presto

Sonate pour piano no 31 Hob.XVI.46 en la bémol majeur

1. Allegro moderato 2. Adagio (cadence de Jean-Efflam Bavouzet) 3. Presto

Claude Debussy (1862-1918)

Hommage à Haydn

Préludes, deuxième livre

1. Brouillards 2. Feuilles mortes 3. La puerta del Vino 4. “Les fées sont d’exquises

danseuses” 5. Bruyères 6. “General Lavine” (eccentric) 7. La terrasse des audiences

du clair de lune 8. Ondine 9. Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C. 10. Canope

11. Les tierces alternées 12. Feux d’artifice

—

Jean-Efflam Bavouzet pianoforte

Durata: 1 ora e venti

18.00 – AUDITORIUM RAINIER III

CONCERT0

Anton Webern (1883-1945)

Im Sommerwind, idylle pour grand orchestre

Béla Bartók (1881-1945)

Concerto pour piano et orchestre no 3, Sz. 119

1. Allegretto 2. Adagio religioso 3. Allegro vivace

Anton Webern (1883-1945)

Passacaglia pour orchestre, op. 1

Henri Dutilleux (1916-2013)

Symphonie no 1

1. Passacaille 2. Scherzo molto vivace 3. Intermezzo 4. Finale con variazioni

—

Dezső Ránki piano

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Kazuki Yamada direction

Durata: 1 ora e venti

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti varia da 20 a 40 euro; entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni.

biglietti di 10 euro per giovani dai 13 ai 25 anni. Per gruppi biglietti ridotti.

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel + 377 98 06 28 28; printempsdesarts.mc