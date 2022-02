Grandi alloggi e appartamenti di pregio: Qui le Case più belle, l'agenzia immobiliare che mette al centro il cliente

L'agenzia dispone di appartamenti di vario genere, principalmente alloggi di ampie metrature, in posizioni importanti e in stabili d'epoca. Dove trionfa la bellezza e l’antico si fonde con l’avanguardia. Ma non solo: "Siamo capaci di creare l’incontro tra domanda e offerta, perché una volta individuato l'immobile, sappiamo sintonizzarlo alle esigenze del mercato", spiega l’Ad di Qui le Case più belle .

Vista l'alta gamma degli appartamenti trattati da Qui le Case più belle, l'agenzia dispone di diversi alloggi in centro. A dispetto di quanto si possa credere, l’area centrale ha diverse anime, per diversi target di clienti: "La zona compresa tra via Roma, via Lagrange e via Arcivescovado è l'area della moda e piace ai più mondani", racconta l’a.d. dell'agenzia. "La zona di piazza Vittorio e di Vanchiglia, escludendo le vie della movida estrema, è legata all'intellighenzia che ruota attorno ai poli universitari", spiega.

Oltre al centro di Torino, l’agenzia Qui le case più belle, tratta anche altre aree e tipologie immobiliari, da porta Susa a Santa Rita, da San Donato a Borgo Po.

Sempre più spesso la clientela è internazionale: "Negli ultimi anni si è registrata una crescente richiesta di case da parte di clienti stranieri. Proprio la scorsa settimana abbiamo concluso una vendita con una persona che arriva dalla Finlandia. Ma notiamo anche un aumento delle ricerche da parte di americani", racconta Gallipoli. "Ormai conosciamo quali sono le caratteristiche ricercate dai clienti a seconda della loro provenienza. Ed è l’esperienza che ci aiuta a capire le esigenze delle singole famiglie”.

Perché oggi chi desidera vendere o comprare casa dovrebbe affidarsi all'agenzia immobiliare Qui le Case più belle? "In questo momento offriamo ai clienti tutto quello che può servire per ottenere un giusto prezzo di mercato". “Non facciamo miracoli, ma diamo una giusta valutazione e un servizio completo al cliente, che viene seguito in tutte le fasi". "Se durante la compravendita ci sono problemi di qualsiasi genere, ci avvaliamo di professionisti competenti per portare a termine i nostri incarichi": è la promessa di Claudia Gallipoli.

Info e contatti: QUILECASEPIÙBELLE