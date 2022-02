A Nicétoile arriva il carnevale

Partner del Carnevale di Nizza da molti anni, anche quest’anno Nicétoile non sfugge ad un appuntamento che coinvolge il centro commerciale.

Un nuovo programma, ricco di sorprese, è in grado di divertire e deliziare grandi e piccini, per tutto il periodo carnevalesco, dall'11 al 20 febbraio.

La ruota panoramica

A pian terreno di Nicétoile, gira la ruota panoramica del Carnevale! Con i suoi tre metri di diametro, è visibile da lontano: ogni partecipante partirà con un premio. Un gioco gratuito e sicuramente vincente.



Mostra di costumi

Atmosfera carnevalesca al primo piano da vivere con una sgargiante esposizione di costumi creati per i Corsi carnevaleschi delle precedenti edizioni. La presentazione artistica richiamerà il tema di quest'anno: il re degli animali.



Laboratori e spazi creativi per bambini

Per i bambini dai 6 ai 12 anni, in questi giorni in vacanza, è Kids Carnaval al secondo piano di Nicétoile dall'11 al 19 febbraio, dalle 14 alle 17. Laboratori alla presenza di un animatore aiuteranno i bambini a realizzare mascherine vegetali o a base di prodotti di recupero.

Un'area "Giochi di costruzione" in collaborazione con le diverse attività commerciali del centro intratterrà quanti vorranno cimentarsi mentre un laboratorio di disegno delizierà i dilettanti.



Concorso di costumi per i più piccoli

Domenica 20 febbraio sarà giorno di sfilata! I bambini vestiti e truccati sfileranno dalle 15 alle 17 per vincere uno dei premi del concorso: il preferito della giuria, il costume più originale e il costume più colorato. Tutti i bambini riceveranno i dolci Haribo, partner dell'evento. Iscrizioni dall'11 al 19 febbraio presso l'area laboratori creativi al secondo piano.