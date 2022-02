Dal 25 al 27 febbraio il mondo del gioco si incontrerà a Cannes per l'International Games Festival

Dal 25 al 27 febbraio 2022, il mondo del gioco si incontrerà a Cannes per l'International Games Festival. Questo appuntamento imperdibile è molto atteso e rispecchia le attuali tendenze del mercato.



"Durante il primo lockdown, molte persone sono rimaste sorprese e non hanno avuto il tempo di prepararsi facendo il pieno di giochi. Abbiamo visto la curiosità delle persone per i giochi da tavolo moderni", spiega Damien Desnous, giurato del Festival Internazionale dei Giochi di Cannes. Questo periodo ristretto ha fatto nascere un forte desiderio per il gioco. Un pubblico più ampio si è quindi recato in negozi specializzati alla vigilia del secondo lockdown per acquisire nuovi giochi "soprattutto per i giochi a due giocatori (e in "modalità campagna").

"Abbiamo assistito anche al boom delle vendite di puzzle durante il periodo Covid e alla comparsa di puzzle di “nuova generazione”: enigma, monocromatico”. I giochi per due giocatori hanno infatti riscosso un grande successo: "era più difficile incontrarsi in gruppo con la pandemia, quindi la richiesta di giochi per due giocatori era molto forte", conferma Pierre-André Joly, giurato del Festival Internazionale dei Giochi di Cannes. Una delle tendenze eclatanti riguarda l'arrivo di molti giochi narrativi accessibili in termini di regole e facili da impostare. Questi sono entrambi giochi che chiedono ai giocatori di raccontare una storia e giochi in cui il gioco stesso intreccia una narrazione. Alcuni sono ispirati ai giochi di ruolo, con parti più contenute che possono essere giocate in una serata, a volte in un'ora. Altri sono inviti al viaggio e alla fuga: il tema diventa il motore principale del gioco. “Il gioco narrativo è presente a tutti i livelli, lo troviamo dai giochi per bambini ai giochi per i più intenditori”, precisa Marilyne Aquino, giurata del Festival Internazionale dei Giochi di Cannes e caporedattrice di Ludovox. Ad esempio Cartaventura, da BLAM! nominato per l'As d'Or 2022. "Si tratta di una raccolta di giochi di carte narrativi e coinvolgenti di Thomas Dupont e Arnaud Ladagnous in cui i giocatori vivono insieme un'avventura storica. Rigiocando e facendo scelte diverse, cercano di scoprire tutti i segreti. »

I giochi da tavolo moderni sono ora rivolti al grande pubblico e offrono ancora la stessa ricchezza grafica e meccanica, ma sono diventati più accessibili. I giochi di parole o i giochi di associazione di idee sono sempre così popolari. È il caso, ad esempio, di Fiesta de Los Muertos di Oldchap Games, nominato all'As d'Or nel 2020, che rinnova il gioco dell'associazione di idee sfruttando il principio del telefono arabo per un'esperienza cooperativa molto divertente. I giochi per bambini seguono così l'onda dei giochi narrativi, offrendo loro di raccontare una storia. Sono facilitatori di storie e di linguaggio. Era già il caso del detective Charlie, nominato all'As d'Or nel 2021 o Catcher-dreams, nominato all'As d'Or nel 2020, è una tendenza che continua. Anche i giochi per bambini stanno seguendo l'ondata di investigazione e giochi di fuga. Questo era già il caso dell'anno scorso con il detective Charlie, nominato per l'As d'Or nel 2021. Quest'anno la tendenza è accentuata poiché vengono rilasciate versioni per bambini di alcuni giochi, in particolare Unlock, vincitore dell'As d'Ace. tutto il pubblico nel 2017, con scenari davvero adattati, nei temi come nella meccanica. Blue Orange with Bubble Stories, nominato per l'As d'Or 2022, offre fughe appositamente per i bambini. Anche se le tendenze emergono a livello globale, l'offerta rimane molto eterogenea.

Il mercato dei giochi sta andando bene con quasi 20 milioni di scatole vendute nel 2021. La diversità giocosa fa appello a un pubblico ancora più ampio. Questa effervescenza non è pronta a fermarsi con la creatività e la ricchezza dei giochi pubblicati!

Appuntamento dal 25 al 27 febbraio al Palais de Festival di Cannes.