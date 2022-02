Nizza, Corsi Carnevaleschi e Battaglie dei fiori: circolazione e accessi ai parcheggi, cosa è meglio sapere

In occasione del carnevale verranno adottate dal comune di Nizza una serie di misure restrittive della circolazione che comprenderanno la chiusura al traffico di alcune strade e il divieto di sosta in altre.



Le aree interessate alle misure di restringimento sono indicate negli allegati che si trovano al fondo di questo articolo.



Gli orari delle singole manifestazioni sono i seguenti :

Venerdì 11 febbraio 2022 ore 18,30 - Cerimonia di apertura

Sabato 12 Febbraio 2022 ore 20,30 - Corso Carnevalesco notturno

Sabato 13 Febbraio 2022 ore 15,00 - Battaglia dei Fiori

Martedì 15 Febbraio 2025 ore 20,30 - Corso Carnevalesco notturno

Mercoledì 16 Febbraio 2022 ore 14,30 - Battaglia dei Fiori

Sabato 19 Febbraio 2022 ore 14,30 - Battaglia dei Fiori

Sabato 19 Febbraio 2022 ore 20,30 - Corso Carnevalesco notturno

Domenica 20 Febbraio 2020 ore 14,30 - Corso Carnevalesco - Parada Nissarda

Martedì 22 Febbraio 2022 ore 20,30 - Corso Carnevalesco notturno

Mercoledì 23 Febbraio 2022 ore 14,30 - Battaglia dei Fiori

Sabato 26 febbraio 2022 ore 14,30 - Battaglia dei Fiori

Sabato 26 febbraio 2020 ore 20,30 - Corso Carnevalesco notturno - Incenerimento del Re



In sintesi l'applicazione delle misure di restringimento alla circolazione osserverà il seguente calendario:

Venerdì 11 febbraio dalle 15,30 alle 22,30

Sabato 12 febbraio dalle 17,30 alle 01

Domenica 13 febbraio dalle 12 alle 19

Martedì 15 e 22 febbraio dalle 17,30 alle 0,30

Mercoledì 16 e 23 febbraio dalle 11,30 alle 18,30

Sabato 19 febbraio dalle 11,30 alle 0,30

Domenica 20 febbraio dalle 11,30 alle 19

Sabato 26 febbraio dalle 11,30 alle 01



In considerazione del forte afflusso di persone, si possono presumere problematiche connesse alla chiusura delle strade ed alla grande quantità di presenze.



Strade chiuse 3 ore prima delle manifestazioni





Promenade des Anglais: carreggiata nord da Boulevard Gambetta fino all’Avenue Max Gallo (salvo 11 febbraio);

Promenade des Anglais: carreggiata sud da Rue Sauvan fino all’Avenue Max Gallo

Avenue Max Gallo;

Tunnel Liautaud de l’entrée Max Gallo fino all’uscita Port;

Rue Desboutin

Boulevard Jean-Jaurès da Place Massena fino alla descente Crotti;

Avenue Félix Faure da Rue Gubernatis fino a Place Masséna;

Avenue de Verdun: nella totalità;

Rue Saint-François-de-Paule: da Rue Desboutin fino all’avenue Max Gallo;

Quai des Etats-Unis: senso invertito (tranne venerdì 11 febbraio);

Quai Rauba Capeu senso invertito (tranne venerdì 11 febbraio).



Strade da privilegiare

Nei due sensi: Voie Mathis e Autoroute A8



Parcheggi

Corvesy – Entrata da rue Alexandre Mari- Uscita da Calada Scoffier;

Masséna – Chiuso;

Méridien - Entrata chiusa, uscita libera dal 12 al 26 febbraio;

Palais de la Méditerranée - Entrata e uscita possibili da Rue du Congrès in doppio senso;

Palais Masséna: accessibile con entrata e uscita da Rue de France;

Plaza – Entrata e uscita chiusi;

Saleya - Uscita dalle Ponchettes – Solo in direzione porto;

Sulzer – Entrata chiusa, uscita possibile in direzione porto dal 12 al 26 febbraio.



TRAM

Ligne 1

Tre ore prima di ogni manifestazione - Tramway funzionante da Henri Sappia à Jean Médecin e da Hôpital Pasteur a Garibaldi;

Stazione Opéra-Vieille Ville chiusa;

Stazione Cathédrale -Vieille Ville chiusa.

Ligne 2



Circolazione normale

Le corrispondenze tra le lignes 1 et 2 si effettuano a Jean Médecin ed a Garibaldi