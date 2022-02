Ligue 1: il campionato entra nel vivo, vietato sbagliare!

In attesa che questa sera si completi il tabellone quando si conoscerà l’esito di FC Nantes - SC Bastia, le prime tre gare di Coppa di Francia hanno registrato il passaggio del turno per Monaco (che ha battuto l’Amiens), FC Versailles 78 (che ha battuto il Bergerac Périgord) e Nizza (che ha battuto il Marsiglia).

Le semifinali si disputeranno il 2 e 3 marzo.

Questi gli accoppiamenti:

FC Nantes o SC Bastia - Monaco

FC Versailles 78 - Nizza



Il campionato di Ligue 1 ripartirà nel prossimo fine settimana e vedrà, innanzi tutto, impegnato il Paris Saint Germain, la prima delle due francesi a scendere in campo per gli ottavi di finale di Champions League. Il Lille sarà impegnato la settimana successiva.

Ad inaugurare la ventiquattresima giornata , venerdì 11 febbraio, sarà un incontro di tutto rispetto tra il Paris Saint Germain e il Rennes (quinto in classifica generale), due formazioni che da anni ormai sono abituate a guardare la classifica dall’alto in basso.

Sabato 12 febbraio il Montpellier cercherà di riscattarsi dalla sconfitta subita nel turno precedente ricevendo il Lille campione di Francia, reduce dalla batosta subita ad opera del PSG. La sera incontro di cartello, dal grosso interesse, quello che vedrà il Lione affrontare il Nizza, le due formazioni sono reduci da una sconfitta nel passato turno.

Tutte le restanti gare si disputeranno domenica 13 febbraio a partire, all’ora di pranzo, da Monaco – Lorient, un’ottima occasione per la compagine del Principato che dovrebbe riuscire ad appesantire ancora di più i punti in classifica.

L’altra squadra del Mediterraneo, il Marsiglia, sarà di scena a Metz, contro una formazione assetata di punti.

Scontro salvezza tra Clermont e Saint Etienne, e, sempre in chiave retrocessione, il Brest riceverà un’altra formazione in bilico, il Troyes, mentre il Lens (alla ricerca di punti per continuare a sperare in un posto in Europa) se la vedrà con il traballante Bordeaux.

Completano il tabellino Angers – Strasburgo e Nantes – Reims.