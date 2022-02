Presentato il Rolex Monte-Carlo Masters che aprirà la stagione del grande tennis mondiale il 9 aprile

È nella sala America del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort che Zeljko Franulovic, Direttore del Torneo, ha svelato il Rolex Monte-Carlo Masters, che si svolgerà dal 9 al 17 aprile 2022 nella sede del Monte-Carlo Country Club.

Organizzato dal Società Monegasca per l'Operazione del Torneo di Tennis (S.M.E.T.T.), la Rolex Monte-Carlo Masters è il primo torneo stagionale giocato sulla terra battuta nella categoria ATP Masters 1000. Come preambolo, il Direttore del Torneo è tornato sulla scommessa vincente dell'edizione 2021 che, nonostante a porte chiuse e le misure sanitarie messe in atto per garantire la protezione dei giocatori e l'intero staff del torneo (sono stati effettuati quasi 2.000 test) è stato un vero successo con la vittoria di Stefanos Tsitsipas e le ottime prestazioni di alcuni giovani.

È stata anche l'occasione per annunciare l'arrivo di tre nuovi partner: Generali, Maserati e Replay e per ringraziare tutti i partner, che sono rimasti fedeli al torneo nonostante il contesto. Rolex ha anche rinnovato la sua partnership per i prossimi 10 anni e BNP Paribas per altri 3 anni.

Il sig. Franulovic ha poi reso omaggio alla memoria della baronessa Elizabeth-Ann de Massy, ​​ricordando che anche l'edizione 2021 del Rolex Monte-Carlo Masters sarà stata contrassegnata dall'omaggio che S.A.S. Il principe Alberto II voleva darle. Accompagnato dalla signorina Melanie-Antoinette de Massy, il nuovo presidente, Novak Djokovic e Rafael Nadal, il principe sovrano ha svelato una targa ricordo di un Presidente d'eccezione, che rimarrà per sempre nella leggenda del tennis monegasco.

Così, dal 9 giugno 2021, il viale d'accesso principale del club dall'ingresso 1 ai campi corte porta il nome "Allée Baronne Elizabeth-Ann de Massy".

Aprirà questa nuova edizione il campione in carica, Stefanos Tsitsipás, durante il sorteggio che si svolgerà venerdì sulle terrazze delle Thermes Marins de Monte-Carlo 8 aprile alle 17:00

Riguardo ai giocatori coinvolti, Zeljko Franulovic specifica: "La lista finale uscirà solo 14 marzo 2022 ma siamo fiduciosi di accogliere come sempre i migliori giocatori del mondo. Accanto al numero 1 del mondo, Novak Djokovic, aspettiamo Rafael Nadal, 11 volte vincitore del torneo e degli Australian Open 2022, Daniil Medvedev, vincitore degli US Open e finalista del ultimo Australian Open, Alexander Zverev, campione olimpico e vincitore dell'ATP Masters 2021, Stefanos Tsitsipas, campione in carica e altri primi dieci giocatori. Siamo anche contenti per accogliere, ancora una volta tra noi, i migliori giocatori francesi e italiani”.