Superyachts Chef Competition: il 9 aprile ben 9 grandi Chef si sfideranno nelle cucine di incredibili Yacht a Monaco

Nell'ambito del suo centro di formazione “La Belle Classe Academy”, dedicato a professionisti dello yachting, lo Yacht Club de Monaco propone una eccezionale competizione culinaria, a bordo di navi eccezionali.

“Il nostro desiderio è posizionare Monaco come centro di eccellenza nella Grande Lo yachting, anche in ambito formativo” afferma Bernard d'Alessandri, Segretario Generale dello Yacht Club di Monaco. “Questo tipo di competizione dimostra abilità eccezionali mostrati dagli chef a bordo dei superyacht. »

La giuria è presieduta dallo chef Guillaume Gomez, Ambasciatore della gastronomia francese, membro dell'Azzociazione di Auguste Escoffier, che ha lavorato nelle cucine dell'Eliseo, e supervisionato da Joël Garault, presidente di Tastes and Flavours. Vi sono anche Nicolas Benoit, eletto "Best Ouvrier de France” nel 2015 nella categoria “cucina gourmet” e professore alla School of Gastronomia Ferrandi, Parigi, e anche Nicolas Sale, a capo di due ristoranti gourmet stellati alla Michelin e Presidente Internazionale dell'Associazione di Auguste Escoffier. Senza dimenticare lo chef stellato Didier Anies, eletto "Meilleur Ouvrier de France" nel 2000 e attuale chef al Château de la Tour di Cannes.

Quest'anno, e per la prima volta dalla creazione del concorso è stato introdotto il criterio anti-spreco che sarà curato dallo chef Gilles Brunner, insegnante di cucina al Lycée Tecnico e Albergatore di Monaco. Il concetto è semplice: se uno dei prodotti nel carrello non viene utilizzato, verrà applicata una penalità secondo una griglia di punteggio.

Questa edizione 2022 vedrà gareggiare 9 chef di diverse nazionalità, a bordo di superyacht di oltre i 40 metri come la M/Y Black Pearl e la M/Y Hampshire II. Le iscrizioni sono aperte.

Tre turni di quaranta minuti consentiranno di selezionare tre finalisti che dovranno nuovamente preparare e presentare un piatto e poi un dolce. L'incontro è un'occasione per gli armatori e tutti gli appassionati di gastronomia per vederne l'evoluzione chef alle postazioni di lavoro ispirate ai piccoli spazi cucina di alcuni yacht. Il Groupe Zepter fornirà ai partecipanti elementi da cucina e un set di coltelli professionisti.

Attraverso questo evento, lo Yacht Club de Monaco intende onorare alcuni mestieri della 'Grande Plaisance', che riunisce 252 società nel Principato, e posiziona Monaco come Capitale dello Yachting Mondiale.