Su la mascherina! Stasera il Carnevale di Nizza vive la sua anteprima

Torna questa sera, in anteprima, il Carnevale di Nizza con la cerimonia di apertura.

L’appuntamento è in Place Massena alle 18,30, con ingresso gratuito e pressante invito a recarsi mascherati!

Sarà per molti un momento emozionante, non solo perché si tornerà a respirare, dopo quasi due anni, la magica atmosfera del carnevale, ma anche perché il tradizionale appuntamento del venerdì sera era stato sospeso, da diversi anni, a causa delle misure contro il terrorismo.

Coinvolgeva migliaia di ragazzi, scolaresche intere in uno spettacolo di popolo, poi gli attentati di Parigi e Nizza avevano indotto a manifestazioni al chiuso, sospendendo l’appuntamento col popolo nizzardo del venerdì sera.

Ora, quasi a voler sancire un ritorno alla normalità o, almeno, la speranza di una regressione della pandemia e grazie all’adozione di misure di sicurezza più performanti, anche se meno lunghe ed invasive, si torna all’appuntamento del venerdì sera.

Questa sera, dunque, inizia il carnevale di Nizza

Grandi e piccini saranno accolti in un’atmosfera calda ed accogliente: Re, Regina, Carnavallon, carri fioriti, araldi del carnevale venuti dai quartieri della città, porta-bandiera, bande musicali, ballerini, ospiti, i protagonisti del Carnevale si presenteranno a quel pubblico che, poi, li seguirà nei Corsi Carnevaleschi e nelle Battaglie dei Fiori.

Il Carnevale di quest’anno ha quale ospite d’onore il Belgio: questa sera (e pure domani, sabato 12 febbraio e domenica 13 febbraio) sarà presente il gruppo belga “Les Gilles de la Louvière” che coinvolgerà il pubblico con i suoi immensi cappelli, i suoi costumi colorati, la musica, gli zoccoli e le campane.

Un momento emozionante, da non perdere, quello di stasera, proprio per le implicazioni che porta con sé, una sorta di espiazione di un periodo drammatico, che, forse, sta finendo e che molti vorrebbero bruciare, come il re del carnevale, la sera dell’ultimo corso carnevalesco.

E’ il caso di scriverlo: su la mascherina, ma di carnevale!