In pieno centro a Nizza c’è un negozio che è una vera e propria caverna di Ali Babà

Chi deve partecipare ad una festa, vuole mascherarsi, vuole festeggiare un compleanno o un anniversario, cerca qualche scherzo per carnevale, trova sicuramente quanto cerca.

Un negozio che ha compiuto 100 anni di vita, ma non li dimostra assolutamente, tanto è giovane e fresco al suo interno.

Si chiama Festival, si trova a Nizza in Rue di Lycée 11.

Si entra e si apre un mondo fatto di scherzi, di maschere, di giochi, di strumenti i più vari per rendere allegra una festa o per stupire gli altri invitati.

Dalle parrucche ai travestimenti: solo di abiti ve ne sono più di 700.

Merita anche solo una passeggiata per entrare in un mondo diverso, tanto per tornare bambini.