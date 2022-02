Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.



Questo il testo del bollettino settimanale

Quali pollini per San Valentino?

Lunedì 14 febbraio sarà San Valentino e molti si chiedono quali pollini saranno presenti nell'aria e se chi soffre di allergie sarà disturbato nella giornata in cui si festeggiano gli innamorati!

Una novità: dopo oltre 40 giorni senza pioggia nel Sud Est della Francia, la speranza è alta per il ritorno dell'acqua proprio per San Valentino!

La perturbazione piovosa è confermata da Météo France per gran parte del Paese ed in particolare nel Sud-Est e sulle Alpes du Sud per l'inizio della prossima settimana.

Chi è allergico al polline di cipresso (famiglia delle Cupressacee) avrà quindi un po' di tregua e potrà respirare meglio perché la pioggia appiattirà il polline a terra e ne limiterà la dispersione nell'aria.

Attenzione, occorrerà approfittarne perché questa perturbazione potrebbe essere una delle poche del mese: non appena il sole e il vento torneranno, le concentrazioni di polline di cipresso saranno forti e il rischio di allergia sarà alto.

Il polline di cipresso sta guadagnando terreno anche verso Ovest e Nord, ma in concentrazioni inferiori rispetto al Sud e con un rischio di allergia di livello medio-basso.

I noccioli e gli ontani (che appartengono alla famiglia delle Betulacee) continuano a fiorire con un rischio di allergia il più delle volte nella media e, localmente, elevato, come nel Basso Reno.

I pollini delle urticacee stanno lentamente aumentando di potenza, in particolare nel Var e nelle Alpi Marittime, con un basso rischio di allergia.

Nell’area mediterranea sono segnalati i primi pollini di pioppo, con un rischio di allergia medio-basso.

Il polline di cipresso rimane presente in tutto il Paese con un rischio di allergia di livello medio-basso a seconda del dipartimento.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Ontano, rischio moderato

Nocciolo, rischio moderato

Cipresso, rischio elevato

Frassino, rischio debole

Parietaria officinalis (muraiola o erba vetriola), rischio basso