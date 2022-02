Nizza e Menton, una festa di popolo (Video e Foto)

Primo corso carnevalesco notturno a Nizza, inaugurazione della Fête du Citron Menton ieri, Battaglia dei Fiori e Corsos des Fruits d’or oggi pomeriggio.

Le due città della Costa Azzurra vivono in simbiosi l’inizio del carnevale, salutando con l’importanza ed anche il pathos che meritano il ritorno delle persone, della gente, di un pubblico che per due anni era stato tenuto distante da due manifestazioni che non solo contraddistinguono la Costa Azzurra, ma rappresentano anche uno dei simboli del turismo nel Sud Est francese.

Festa di popolo ieri sera a Nizza con tanto entusiasmo, luci favolose e musiche che hanno saputo catturare i presenti: uno spettacolo completo, in grado di coinvolgere e di dare la sensazione che si sta andando verso l’uscita da un tunnel durato troppo.

Il giallo e l’arancio delle strutture di Menton, i limoni e le arance rappresentano il legame puro col territorio, con la sua capacità di offrire le proprie produzioni ad una festa che torna indietro nei tempi, che ravviva le tradizioni e le propone in un contesto moderno.

La rassegna fotografica che proponiamo “racconta” il primo corso carnevalesco di ieri sera a Nizza e l’inaugurazione della Fête du Citron del pomeriggio.

L’appuntamento è per oggi quando i carri addobbati con i fiori e le strutture realizzate con arance e limoni s’impadroniranno delle strade di Nizza e Menton.