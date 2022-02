Il Monaco Economic Board, “back to business” a Londra, con nuove ambizioni

Andy Cook, CEO de The Centre For Social Justice ; Justin Highman, DG Adjoint du MEB ; Sophia Tutino, CEO de Sophia Tutino Yachting ; Vahe Vartanian, Fondateur et Directeur Général de la Global Family Office Community ; Lawrence Dallaglio, ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre de rugby

Justin Highman, vicedirettore generale del Monaco Economic Board (MEB) è stato a Londra l'8 e il 9 febbraio per ricreare legami de visu nella capitale britannica.

Un'operazione realizzata nell'ambito della missione Invest Monaco di MEB, che mira a promuovere Monaco presso investitori, imprenditori o potenziali futuri residenti.

Capitale finanziaria internazionale dal forte appeal, Londra è uno dei playground preferiti da chiunque desideri incontrare rappresentanti di gestori patrimoniali e investitori. Cogliendo l'occasione di un invito a un evento di family office alla Camera dei Lord organizzato da Vahe Vartanian, Fondatore e Direttore Generale della Global Family Office Community con la quale sono già state organizzate diverse operazioni in passato, Justin Highman ha potuto riconnettersi con prospect e prescrittori della destinazione monegasca. Durante la serata, l'ex capitano rugby Lawrence Dallaglio OBE, (Ordine dell'Impero Britannico), campione del mondo 2003, ha dimostrato di possedere, oltre a un certo talento nel trafiggere le squadre avversarie, grandi doti di difensore quando si tratta di per nobili cause, in questo caso, l'azione della fondazione The Center for Social Justice.

Un intervento intriso di umanità che ha permesso di instaurare un clima di amicizia, favorevole all'instaurazione di nuovi contatti che solo un incontro faccia a faccia può fornire.

Durante questo breve viaggio sono stati organizzati incontri con SE la Sig.ra Evelyne Genta, Ambasciatrice di Monaco nel Regno Unito e con l'ufficio di promozione del Principato di Monaco a Londra per preparare le future azioni congiunte nel corso dell'anno. Justin Highman ha anche visitato la sede della galleria d'arte internazionale Hauser & Wirth con i responsabili del nuovo open space di Monaco a Monte-Carlo One, Laetitia Catoir e Federica Beretta. Nuovo membro del MEB, la galleria potrebbe diventare partner di eventi promozionali a Monaco e nelle sue varie sedi nel mondo.