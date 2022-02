Ligue 1: giornata amara per Nizza e Monaco, i rossoneri perdono a Lione, il biancorossi non vanno oltre al pareggio col Lorient

La ventiquattresima giornata di campionato poteva essere quella della svolta per le due formazioni della Costa Azzurra.

Il Nizza era impegnato a Lione, una gara difficile, da non perdere perché in contrapposizione ad una diretta rivale sulla strada dell’Europa, mentre per il Monaco, con il Lorient, pareva tutta una formalità.

Come sempre il pallone serba sorprese, questa volta non piacevoli: il Nizza ha buscato due reti a Lione e vede allontanarsi il secondo posto della classifica dopo due sconfitte consecutive in campionato, mentre il Monaco, contro una squadra di bassa classifica, non è andato oltre al pareggio che, in funzione europea, serve a ben poco.

Vince invece, anche se col minimo scarto, il Paris Saint Germain opposto al Rennes e vince pure il Lille, campione di Francia, a Montpellier.

Vittoria, di peso, per il Marsiglia che vince in trasferta col Metz e consolida il secondo posto in classifica.

Chi compie un importante passo in classifica generale è lo Strasburgo che, grazie alla vittoria conseguita ad Angers, “agguanta” il quarto posto in classifica, ad un solo punto dal Nizza.

Torna alla vittoria il Lens che inguaia ancora di più il Bordeaux.

Per quanto riguarda la “coda” della classifica il Saint Etienne, alla seconda vittoria consecutiva, questa volta in casa del Clermont, compie un nuovo, importante, passo almeno verso il terz’ultimo posto.

Pesante vittoria per il Brest a spese del Troyes che precipita nelle ultime posizioni della classifica, mentre il Nantes fa sua la “tranquilla” gara col Reims.

In settimana tornano il fascino e l’agonismo delle Coppe Europee .

In Champions League, domani, martedì 15 febbraio, il Paris Saint Germain riceverà il Real Madrid: uno scontro tra titani che vede opposte le prime della classifica della Liga spagnola e della Ligue 1 francese. Il Lille, invece, giocherà la prossima settimana.

Nessuna formazione francese figura in Europa League, in Conference League il Marsiglia, giovedì 17 febbraio, riceverà il Quarabag, formazione dell’Azerbaijan.

La venticinquesima giornata di campionato vivrà il suo anticipo venerdì 18 febbraio quando il Lille (poi impegnato in Champions) riceverà il Metz.

Sabato19 febbraio il calendario prevede due incontri interessanti.

Il Lens riceverà il Lione reduce dalla vittoria col Nizza e desideroso di compiere indispensabili balzi in classifica, mentre a Nantes giungerà il Paris Saint Germain.