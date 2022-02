Nizza, tre consorzi in gara per realizzare il futuro Hôtel des Polices

Sta muovendo passi decisivi la realizzazione dell’Hôtel des Polices a Nizza che, nel fabbricato che fu sede dell’Ospedale Saint Roch, in pieno centro, è destinato ad ospitare, nel 2025, tutte le forze di polizia che operano a Nizza.

La regia dei lavori è stata affidata ad un sotto prefetto, Luc Ankri, con una lunga esperienza alle spalle, che si trova a dover affrontare e risolvere le mille difficoltà che un’opera del genere rivela praticamente ogni giorno.

Sono tre i consorzi che si stanno contendendo l’affidamento dei lavori che saranno “chiavi in mano”, nel senso che il vincitore dovrà assicurare la progettazione esecutiva, la realizzazione dell’opera e la successiva manutenzione.

Ad agosto, intanto, dovrebbero essere avviati i lavori di parziale demolizione del fabbricato esistente, sarà preservata, come richiesto dall’Architecte des bâtiments de France, la facciata e particolari attenzioni dovranno essere poste sia alle falde freatiche presenti per via della vicinanza con il Paillon, sia alla presenza della Ligne 2 del tram che transita, sotto terra, nelle immediate vicinanze.

L’infrastruttura è unica nel suo genere in Francia, in grado di consentire il massimo coordinamento tra tutte le forze di polizia ed anche di assicurare il controllo di un territorio che nel pieno della stagione turistica aumenta esponenzialmente la popolazione.

L’ Hôtel des Polices dovrebbe entrare in attività a fine 2025 e riunire in un solo luogo, posto poco distante da Place Garibaldi, tutte le forze di polizia che operano a Nizza.

Si sistemeranno nei locali dell’ex Ospedale di Saint Roch circa 2 mila agenti tra Police Nationale (1.200 agenti) e Police Municipale (800 agenti) attualmente ospitati in diversi siti nella città di Nizza.

Sarà il primo centro del genere a sorgere in Francia: il costo complessivo ammonta a 220 milioni di euro dei quali 172 finanziati dallo Stato francese, 28 dalla città di Nizza e 10 milioni dalla Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dei 28 milioni che investirà la città di Nizza, una ventina sono destinati ad un progetto ambizioso ed innovativo, quello della realizzazione di una sala di supervisione che ospiterà polizia nazionale e municipale e che, attraverso moderne tecnologie, terrà sotto controllo il territorio e sarà utilizzato per gestire, dirigere e coordinare operazioni complesse.

Il Centre d’Hypervision Urbain et de Commandement, primo in Francia, sarà distribuito su oltre 2.800 metri quadrati e si svilupperà su due piani.

3 sale di elaborazione video

Centro di Comando Operativo della Polizia Municipale (COC),

Centro Multimodale per le operazioni nel territorio della Métropole (CMDM),

Posto di comando per la sicurezza,

Posto di Comando Comunale (PCC),

Regie di Ligne d’Azur che gestisce i trasporti locali

Centro "data scientist"

Ospiterà pure l’Agenzia per la salute, l'ambiente e la gestione dei rischi.

Due sale di crisi modulari,

Una terrazza dedicata al pilotaggio di droni

Un laboratorio di nuove tecnologie

Una cellula dedicata alla sicurezza informatica.

Nel Centre d’Hypervision Urbain et de Commandement saranno operativi 120 agenti con a disposizione strumenti digitali collegati al Centro nazionale di informazione e comando della polizia (CIC) per facilitare lo scambio di informazioni, in particolare durante la gestione delle crisi.

Sul territorio saranno dislocate 3.900 telecamere e vari sistemi di allerta innovativi (pulsanti e cassette di emergenza, dispositivi sonori, allerta SMS).