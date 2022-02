Come scegliere un sito web affidabile per giocare al casino online? 5 consigli utili

I neofiti che scoprono il mondo del gioco d'azzardo e fanno i loro primi passi in questa attività possono commettere errori che causeranno la perdita di denaro e il completo rifiuto di un'esperienza di gioco. Questo accade a causa dell'ignoranza di alcuni consigli. Prima di procedere a giocare in un casino online , ti suggeriamo di leggere i consigli elencati di seguito per iniziare la tua carriera di giocatore in modo fruttuoso.

Come trovare un casinò affidabile?

Fin dall'inizio, molti neofiti tendono a fare lo stesso errore. Sono attirati dai casinò con bonus generosi. I giocatori perdono la vigilanza e si registrano sul sito web con il pacchetto di benvenuto più alto. Tuttavia, per scegliere un sito rispettabile per giocare al casino online, bisogna analizzare una lista di criteri. Eccoli qui:

1. Licenza e certificati di società di revisione internazionali

Sfoglia il sito web e scopri chi regola l'attività del casino online. I regolatori più famosi sono Curacao Gambling Commission (CGC), Malta Gaming Authority (MGA), Costa Rica Gambling Commission (CRGC), e UK Gambling Commission (UKGC). Queste organizzazioni testano i siti web. Le licenze rilasciate garantiscono che il sito è stato controllato, l'attività del casinò è sotto controllo.

Alcuni casinò ottengono ulteriori premi e certificati, che provano la loro reputazione e affidabilità.Non registratevi mai su casinò che non forniscono alcuna informazione legale sulla registrazione e la licenza

2. Bonus

Questo è il punto più piacevole. Quasi tutti i giocatori usano le promozioni quando giocano al casino online. Tuttavia, qui si nasconde un'insidia. Non tutti i neofiti sanno che tutti i soldi guadagnati dai bonus sono soggetti a scommesse.

Cosa sono i requisiti di scommessa? Tutti i giocatori che usano le promozioni devono fare un numero prescritto di scommesse con denaro reale e giocare con una certa quantità di fondi. Senza le scommesse, i giocatori non saranno in grado di ritirare le vincite. Il fatto è che alcuni casinò impostano scommesse troppo alte, così i giocatori perdono il denaro guadagnato durante le scommesse.

Così, quando si considerano le promozioni, è più importante prestare attenzione, non alle loro dimensioni ma ai loro requisiti di scommessa. Se la scommessa è 45x o più, sarà molto problematico incassare i vostri fondi.

3. Metodi bancari accettati

Assicurati che non incontrerai problemi o difficoltà nel depositare e prelevare fondi. Controlla la lista dei sistemi di pagamento supportati in un casino online. Più ampia è, meglio è. Inoltre, controlla le commissioni. Anche se la maggior parte dei casinò preleva denaro gratuitamente, alcuni di essi applicano delle commissioni per alcuni metodi di pagamento.

4. Assortimento di giochi e sviluppatori di software

Assicuratevi che il casinò offra abbastanza prodotti del vostro divertimento preferito. Inoltre, è meglio scegliere casinò che funzionano con il software fornito da diverse marche. In questo modo, sarete in grado di giocare a giochi di diverse aziende e scegliere i vostri sviluppatori preferiti.

Si noti che sarete in grado di giocare in modalità demo, cioè gratuitamente. Così, più ampio è il catalogo dei giochi, più opzioni diverse avrete la possibilità di testare.

5. Scegliere il miglior tipo di casinò

I giocatori moderni hanno a disposizione diverse opzioni per giocare al casino online: un'applicazione mobile, un sito web del casinò, così come un programma speciale, scaricato su un personal computer. I giocatori possono scegliere l'opzione più adatta, a seconda del dispositivo utilizzato.

Tuttavia, una versione del browser (modalità di gioco istantaneo) è considerata la più pratica poiché il giocatore può accedere al suo conto personale da qualsiasi dispositivo.

Solo dopo aver analizzato tutti i criteri di cui sopra e confrontato diversi siti web per questi parametri i neofiti possono finalmente fare una scelta. Se seguite questa guida, avrete la garanzia di trovare un casino online affidabile e rispettabile.