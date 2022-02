La marionette d'Arketal in mostra all’Espace Miramar di Cannes (Foto)

L’Espace Miramar di Cannes propone, fino a domenica 13 marzo 2022 , la mostra: “De la main à l'humain, les marionnettes d'Arketal”.

Da trent'anni Compagnie Arketal , di fama internazionale, dimostra che il teatro di figura è di per sé un'arte teatrale.

La mostra “De la main à l'humain, les marionnettes d'Arketal” costituisce un'opportunità per scoprire 28 creazioni che associano burattinai, attori, autori, musicisti, scenografi, pittori e artisti visivi.

I temi scelti evocano identità, memoria, esilio, famiglia e umano: un mondo parallelo al nostro, fatto di legno, pietre, carta, bambù e di forme così diverse eppure così umane.

La marionetta è un mezzo di espressione come altri usano il pennello, l'argilla o la penna: un vasto campo espressivo in cui si compenetrano diverse arti.

Ogni creazione è un vero e proprio laboratorio in cui si realizza un incredibile rapporto tra il testo, la scenografia, le figure e il gioco: una continua ricerca che, a poco a poco, conduce alla forma finale dello spettacolo.

Dalla sua creazione, la compagnia, Arketal ha lavorato con artisti visivi e pittori, perché l’accurata scelta delle forme, dei materiali, dei colori potessero assicurare originalità e forza estetica alle marionette.

Il testo, il burattino, il movimento, tutto è parte di un ingranaggio al servizio dell'immaginario consentendo un viaggio che rende più lucidi sul mondo in cui viviamo e col valore aggiunto della straordinaria capacità di rivolgersi a tutti: adulti, bambini e adolescenti.La mostra: “De la main à l'humain, les marionnettes d'Arketal” é aperta fino al 13 marzo 2022 ed è in corso a Cannes Espace Miramar che si trova all’angolo tra Boulevard de la Croisette e Rue Pasteur.