Nizza: un bosco urbano in pieno centro. La nuova Promenade du Paillon (Foto)

E’ firmato da João Luís Carrilho da Graça, architetto portoghese di fama internazionale e da Alexandre Chemetoff, architetto, urbanista e paesaggista francese, vincitore del Grand prix de l'urbanisme nel 2020, il progetto che trasformerà una parte di Nizza in un bosco urbano, prolungando fino all’attuale palazzo che ospita la Foire la Promenade du Paillon.

La grande passeggiata urbana che si estende dal mare e ingloba una parte di Place Massena si estenderà per ulteriori 8 ettari e complessivamente coprirà ben 20 ettari di terreno.

La “parte in più”, dalla Bourgada (dove attualmente si trova il Teatro Nazionale destinato alla demolizione) all’Esplanade De Lattre de Tassigny, alla Foire, sarà di 1 chilometro: la vegetalizzazione e l’abbattimento di due grandi palazzi consentirà di diminuire di 1.740 ogni anno tonnellate l’anidride carbonica.

Destinato anche a ridursi fra i 6 e gli 8 decibel l’indice dell’inquinamento acustico: il progetto s’ispira ai giardini emblematici della città e particolarmente alla Colline du Château ed ai giardini di Cimiez.

Saranno piantumati oltre 1.500 alberi di specie mediterranee adatte al clima, che necessitano di poca acqua e rispettano la Carta degli Alberi adottata dalla città di Nizza che mira a selezionare le specie maggiormente rinfrescanti ed in grado di catturare gli inquinanti atmosferici (Bagolaro della Provenza, Leccio, Gelso, Acero e Frassino).

Verranno create diverse sequenze arboree con un'alternanza di sottobosco ombreggiato, prati e sentieri rigogliosi.

Il parco si svilupperà come un vero e proprio corridoio ecologico, costituito da terreni permeabili e fertili e bacini che ospitano fauna e flora. Lo spessore dei terreni consentirà lo sviluppo degli alberi.

L'acqua è al centro del progetto, concepito come uno specchio del fiume Paillon: un corso d'acqua attraverserà il parco per tutta la sua lunghezza e alimenterà bacini d'acqua naturali. Sarà attivato un ingegnoso e virtuoso sistema di valorizzazione dell'acqua piovana: come nel ciclo naturale della pioggia la risorsa verrà direttamente riutilizzata per l'irrigazione del parco.

Questo il cronoprogramma dei lavori

Marzo 2022: inizio dei lavori di rimozione dell'amianto sull'edificio Teatro Nazionale e presa di possesso dei francescani da parte delle équipe del Teatro.

Fine 2022: fine dei lavori di demolizione dell'edificio TNN e inizio dei lavori del parco paesaggistico nel settore TNN/MAMAC

Febbraio 2023: inizio dei lavori di rimozione dell'amianto dall’Acropolis

Fine 2023/ Inizio 2024: inizio dei lavori di riqualificazione del MAMAC, della Biblioteca Nucéra e del Parking des Arts

Estate 2024: fine della demolizione dell'Acropolis

Autunno 2024: inizio dei lavori di abbellimento del settore dell'Acropolis

Maggio 2025: completamento dei lavori di abbellimento del settore TNN/MAMAC

Fine del 2025: completamento dei lavori dell'Acropolis e consegna delle strutture per l'ampliamento della Promenade du Paillon.