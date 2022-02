Ligue 1, Nizza e Monaco occorre vincere!

La rete di Mbappe, probabile nuovo centravanti del Real Madrid, forse consentirà al Paris Saint Germain di passare il turno e fare un passo avanti in Champions. Occorrerà attendere il ritorno proprio a Madrid. Ora toccherà ai campioni di Francia del Lille che, martedì 25 febbraio, affronteranno, in trasferta, il Chelsea.

La classifica di Ligue 1 è sempre saldamente condotta dal Paris Saint Germain che ha 13 punti di vantaggio sul Marsiglia.

A 4 punti dai foceni il Nizza (reduce da due sconfitte consecutive) seguito dallo Strasburgo.

Ad in seguire tre formazioni di peso: Monaco, Rennes e Lione. La lotta per un posto in Europa è più viva che mai.

In coda troviamo Bordeaux e Metz affiancate all’ultimo posto precedute di un punto dal trio Saint Etienne, Lorient e Troyes. Quattro punti più in alto completa il novero delle pericolanti il Clermont.

La classifica dei cannonieri è sempre guidata da Ben Yedder del Monaco con 14 reti, ma si sta facendo prepotentemente sotto Mbappe che è a quota 12.

La venticinquesima giornata di campionato vivrà il suo anticipo domani, venerdì 18 febbraio , quando il Lille (poi impegnato in Champions) riceverà il Metz.

Sabato 19 febbraio il calendario prevede due incontri interessanti.

Il Lens riceverà il Lione reduce dalla vittoria col Nizza e desideroso di compiere indispensabili balzi in classifica, mentre a Nantes giungerà il Paris Saint Germain.

Le restanti gare si disputeranno domenica 20 febbraio .

L’aperitivo sarà servito all’Allianz Riviera dove, all’ora di pranzo, il Nizza riceverà l’Angers e cercherà di riprendere consuetudine con i 3 punti in campionato.

Incontri, almeno sulla carta, non impossibili per le altre tre formazioni del Mar Mediterraneo: il Monaco scenderà in campo a Bordeaux, il Marsiglia riceverà il Clermont e il Montpellier viaggerà alla volta di Lorient.