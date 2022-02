Mipim: definiti i finalisti della sfida tra i migliori progetti immobiliari al mondo

I MIPIM Awards, una competizione immobiliare di fama internazionale per progetti completati o ancora da realizzare in tutto il mondo nel settore specifico delle costruzioni, ha rivelato i suoi finalisti.

La giuria, composta da 13 membri, ha selezionato 46 progetti provenienti da 21 paesi che ora vanno alle finali dei premi più importanti del settore immobiliare internazionale.

I finalisti del 2022 riflettono l'appeal globale dei MIPIM Awards. La Francia ha sette progetti diretti a Cannes, seguita dall'Italia con sei progetti, Regno Unito con cinque, Belgio e Danimarca con tre ciascuno, e Stati Uniti, Cina e Spagna con due ciascuno. Visualizza l'elenco completo dei finalisti qui. La giuria, presieduta quest'anno da François Trausch, Global CEO & CIO di Allianz Real Estate, ha esaminato centinaia di candidature e selezionato i migliori progetti in ciascuna delle 12 categorie del concorso. Quest'anno, oltre ai consueti criteri, la giuria ha anche esaminato come il progetto si adatta alle conseguenze della pandemia sul modo in cui le persone vivono, lavorano, fanno acquisti e si divertono.

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia dei MIPIM Awards giovedì 17 marzo a partire dalle 18:30 nel Grand Auditorium del Palais des Festivals di Cannes. I vincitori saranno selezionati su base 50:50, con i voti dei delegati espressi online e in loco, a parità di peso con i voti della giuria. Inoltre, la giuria di esperti immobiliari di tutto il mondo assegnerà un premio aggiuntivo: lo "Special Jury Award", che va al loro progetto preferito tra tutti.

I membri dei MIPIM Jury Awards 2021 sono:

• François TRAUSCH, Global CEO & CIO, Allianz Real Estate, Presidente della giuria • Stéphanie BENSIMON, Head of Real Estate, Ardian Francia (Francia)

• Kai-Uwe BERGMANN, Partner, Gruppo Bjarke Ingels (Danimarca)

• Akim DAOUDA, CEO, FGIS (Gabonese Sovereign Wealth Fund) (Gabon)

• Hala EL AKL, Senior Director di ESG & Operations, Oxford Properties (Regno Unito) • Serge FAUTRE, CEO, AG Real Estate (Belgio)

• Paolo GENCARELLI, Responsabile Group Real Estate, Poste Italiane (Italia)

• Guy GRAINGER, Global Head of Sustainability Services & ESG, JLL (Regno Unito)

• Karim HABRA, Responsabile Europa e Asia-Pacifico, Ivanhoe Cambridge (Francia)

• Frank KHOO, Group Chief Investment Officer, City Developments Limited (Singapore)

• Sergey KUZNETSOV, capo architetto, città di Mosca (Russia)

• Clément LAU, Presidente, RICS (Regno Unito)

• Katarzyna ZAWODNA-BIJOCH, Presidente e CEO, Regione CEE, Skanska Commercial Development Europe (Polonia)

Il presidente della giuria dei premi MIPIM, François Trausch, ha dichiarato: “I progetti selezionati per i MIPIM Awards 2022 hanno ampiamente seguito il tema MIPIM di quest'anno di "guidare il cambiamento urbano" non solo per essere più sostenibili, ma anche più accessibili e divertenti. Ciò che ha colpito maggiormente la giuria è stata la diversità e la creatività dei progetti presentati, un segno distintivo delle nostre città europee e un fattore importante per gli edifici che si sviluppano oggi per le comunità di domani”.

MIPIM 2022 si svolgerà dal 15 al 18 marzo a Cannes, in Francia.